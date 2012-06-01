Стройкомпания претендовала на аукцион без нужного опыта работ

В местное отделение УФАС поступила информация от ЗАО «Строительная компания ВНСС», что при проведении аукциона на выполнение работ по строительству детского сада, аукционная комиссия неправомерно признала заявку ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ» соответствующей требованиям закона. Аукционной комиссией было установлено требование о наличии у участника размещения заказа опыта выполнении строительно-монтажных работ на сумму не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, но комиссией Тюменского УФАС России было установлено, что у ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ» опыт выполнения строительно-монтажных работ на сумму меньше 20%, то есть компания не смогла подтвердить установленный требованием опыт.