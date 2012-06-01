Стройкомпания претендовала на аукцион без нужного опыта работ

При проведении открытого аукциона на выполнение работ по строительству детского сада в Тюменской области претендовала строительная компания, которая не смогла подтвердить необходимый опыт строительно-монтажных работ.
Накануне апелляционный суд подтвердил законность решения и предписания Тюменского УФАС России о нарушении управлением государственных закупок Тюменской области ч. 6 ст. 41.11 Закона о размещении заказов при проведении открытого аукциона.
В местное отделение УФАС поступила информация от ЗАО «Строительная компания ВНСС», что при проведении аукциона на выполнение работ по строительству детского сада, аукционная комиссия неправомерно признала заявку ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ» соответствующей требованиям закона. Аукционной комиссией было установлено требование о наличии у участника размещения заказа опыта выполнении строительно-монтажных работ на сумму не менее чем 20% начальной (максимальной) цены контракта, но комиссией Тюменского УФАС России было установлено, что у ООО «КОСМОСАВИАСПЕЦСТРОЙ» опыт выполнения строительно-монтажных работ на сумму меньше 20%, то есть компания не смогла подтвердить установленный требованием опыт.
Вместе с тем, из 4-х участников аукциона, только заявка ЗАО «Строительная компания ВНСС» соответствовала требованиям аукционной документации. В дальнейшем, во исполнение предписания, с этим участником и был заключен контракт.
Законом о размещении заказов установлено, что участник размещения заказа должен представить документы, подтверждающие его опыт (п. 2.1 ст. 11 94-ФЗ), сообщает пресс-служба Тюменского УФАС России.
В соответствии со ст. 41.11 Закона о размещении заказов, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае несоответствие требованиям документации об открытом аукционе.