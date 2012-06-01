Около 10 тысяч жилищных и ипотечных кредитов выдано в Тюменской области

Такие данные приведены в отчете Главного управления Банка России по Тюменской области за 5 месяцев по состоянию на 1 июня 2012 года.
Заемщикам Тюменской области выдано около 10 тысяч жилищных и ипотечных кредитов. Ставка по ипотечным кредитам в рублях не изменилась с начала года и составляет 12,1%. По объему задолженности по жилищным и ипотечным кредитам (134 млрд рублей на 1 мая) Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) занимает на 2 место в России после Москвы.
Просроченная задолженность по кредитам нефинансовым организациям увеличилась с начала года на 14% и составила 6,6 млрд рублей, по физическим лицам – осталась на уровне 1 января текущего года - 3,3 млрд рублей.