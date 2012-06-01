Около 10 тысяч жилищных и ипотечных кредитов выдано в Тюменской области

Заемщикам Тюменской области выдано около 10 тысяч жилищных и ипотечных кредитов. Ставка по ипотечным кредитам в рублях не изменилась с начала года и составляет 12,1%. По объему задолженности по жилищным и ипотечным кредитам (134 млрд рублей на 1 мая) Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) занимает на 2 место в России после Москвы.