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Около 10 тысяч жилищных и ипотечных кредитов выдано в Тюменской области

1 июня 2012, 10:41
Заемщикам Тюменской области выдано около 10 тысяч жилищных и ипотечных кредитов на сумму свыше 17,7 млрд рублей, что на 20% больше по количеству и на 30% - по сумме, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные приведены в отчете Главного управления Банка России по Тюменской области за 5 месяцев по состоянию на 1 июня 2012 года.

Заемщикам Тюменской области выдано около 10 тысяч жилищных и ипотечных кредитов. Ставка по ипотечным кредитам в рублях не изменилась с начала года и составляет 12,1%. По объему задолженности по жилищным и ипотечным кредитам (134 млрд рублей на 1 мая) Тюменская область (включая ХМАО и ЯНАО) занимает на 2 место в России после Москвы.

Просроченная задолженность по кредитам нефинансовым организациям увеличилась с начала года на 14% и составила 6,6 млрд рублей, по физическим лицам – осталась на уровне 1 января текущего года - 3,3 млрд рублей.

#Новости#Финансовые услуги#Недвижимость#Женя#Общество
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