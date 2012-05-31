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Жильцы аварийного дома добиваются нового жилья через суд

31 мая 2012, 11:10
Трем семьям, проживающим в доме № 61 по улице Гастелло в Тюмени, пришлось обратиться в прокуратуру Калининского округа. Им уже около четырех лет приходится жить в аварийном жилье, подлежащим сносу.

Установлено, что дом в 2008 году действительно был признан аварийным и подлежащим сносу. Но до сих пор несколько семей проживают в нем, не получив никакой жилплощади взамен. Согласно Жилищному кодексу РФ, гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Окружная прокуратура предъявила в суд иски к местным органам власти о предоставлении им вне очереди благоустроенного жилья, которые удовлетворены судом.

Прокуратура взяла на контроль исполнение судебных решений.

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