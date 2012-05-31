Жильцы аварийного дома добиваются нового жилья через суд

Установлено, что дом в 2008 году действительно был признан аварийным и подлежащим сносу. Но до сих пор несколько семей проживают в нем, не получив никакой жилплощади взамен. Согласно Жилищному кодексу РФ, гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются вне очереди, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.