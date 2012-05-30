«Партнер-Инвест» открыл офис продаж в «Европейском»

Отделка помещения выполнена в европейском стиле. Значительную часть офиса занимает зал для работы с клиентами. Для проведения переговоров и подписания документов предусмотрена конференц-комната. Кроме того, в зале выделены две клиентские зоны с мягкими диванами и ЖК-телевизорами, где можно посмотреть фильмы о микрорайоне в 3d формате. Приятным дополнением станет детский уголок для маленьких посетителей, пришедших вместе с родителями. Для комфорта клиентов в офисе установлена система кондиционирования и в ближайшее время появится бесплатный Wi-Fi.