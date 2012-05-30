«Партнер-Инвест» открыл офис продаж в «Европейском»

«Партнер-Инвест» открыл двери нового офиса продаж в микрорайоне «Европейский».
Офис продаж компании расположен в квартале «Альфа» микрорайона «Европейский» в доме по адресу Р.-Ю.Г. Эрвье, 26 (за ТЦ "Зеленый берег"). Здесь клиенты могут получить консультацию по ассортименту квартир и юридическому сопровождению, оформить заявку на ипотеку, а также обменять свою квартиру на новую в «Европейском».
Благодаря тому, что теперь офис расположен непосредственно в микрорайоне, клиенты сразу после консультации смогут оперативно посмотреть понравившуюся квартиру. Для удобства новоселов в новом офисе находится специалист по гарантийному обслуживанию, который помогает решать вопросы, возникающие в ходе эксплуатации квартиры.
Отделка помещения выполнена в европейском стиле. Значительную часть офиса занимает зал для работы с клиентами. Для проведения переговоров и подписания документов предусмотрена конференц-комната. Кроме того, в зале выделены две клиентские зоны с мягкими диванами и ЖК-телевизорами, где можно посмотреть фильмы о микрорайоне в 3d формате. Приятным дополнением станет детский уголок для маленьких посетителей, пришедших вместе с родителями. Для комфорта клиентов в офисе установлена система кондиционирования и в ближайшее время появится бесплатный Wi-Fi.
«Понимая, насколько значима для каждого человека покупка квартиры, мы постарались создать для наших посетителей максимально комфортные условия и предоставить весь спектр услуг, связанный с выбором и приобретением жилья, в одном месте», - комментирует директор по маркетингу и продажам компании Александр Щиголь.
Прежний офис продаж компании «Партнер-Инвест», расположенный в 3-м Заречном микрорайоне по ул. Газовиков, 53, к. 1., будет закрыт с 1 июня 2012 года.
На правах рекламы