На службу - в тюменский Росреестр

На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров Управления Наталья Ивановна Приходько. Особое внимание в ходе «прямой» линии будет уделено условиям и порядку поступления на государственную гражданскую службу в Управление Росреестра по Тюменской области.