На службу - в тюменский Росреестр

О том, как поступить на государственную гражданскую службу, расскажут на «прямой» телефонной линии Управления Росреестра.
31 мая 2012 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области состоится «прямая» телефонная линия по теме «Кадровое обеспечение деятельности Управления Росреестра по Тюменской области».
На вопросы граждан ответит главный специалист-эксперт отдела государственной службы и кадров Управления Наталья Ивановна Приходько. Особое внимание в ходе «прямой» линии будет уделено условиям и порядку поступления на государственную гражданскую службу в Управление Росреестра по Тюменской области.
«Прямая» телефонная линия состоится 31 мая 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, сообщает пресс-центр ведомства.