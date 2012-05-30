На месте бывшего завода керамзита развернется новое строительство

В Тюмени появится новый завод от лидера декоративной печати - компании «Шаттдекор». Он будет построен на месте бывшего завода керамзитовых изделий. Немецкие бизнесмены заключили сделку с ОАО «Запсибгазпром» по приобретению площадки.
В ходе поездки тюменской деловой делегации во главе с губернатором Владимиром Якушевым на завод Шаттдекор в Баварии 29 мая владелец компании Вальтер Шатт, руководители предприятия, которые представили подробную презентацию, провели экскурсию по цехам, где производится главный продукт, поставляемый Шаттдекор на рынок, - декоративная бумага.
Владимир Якушев отметил, что основной целью визита является стремление глубже узнать партнеров Тюменской области, инвестирующих в нее значительные средства. «Мы хотим увидеть, как организовано ваше производство, как вы планируете развиваться, уверен, что вы пришли в наш регион не на один день, поэтому такое общение должно стать взаимовыгодным», - передает слова губернатора его пресс-служба.
«Ваш визит первый в таком роде, он станет отличной базой для развития отношений с Тюменью, мы с оптимизмом смотрим в будущее, замотивированы на хороший результат», - подчеркнул гендиректор компании «Шаттдекор» господин Шульц.
Глава «Шаттдекор-Россия» Диттер Шукман рассказал, что Российская Федерация стала одной из первых стран, в которых открылись производственные отделения компании, после Польши и Италии. Сейчас наша страна единственная, где «Шаттдекор» построила уже три завода в городах: Чехове, Шатуре и Тюмени. Как пояснил Шукман, строительство нового предприятия позволит увеличить объемы производства меламиновой пленки для деревообработки, кстати, компания уже выпускает эту продукцию в Тюмени с апреля 2011 года. «Мы выбрали ваш регион, потому что растет спрос на нашу продукцию за Уралом и потому что в Тюменской области создан по-настоящему благоприятный инвестиционный климат. С первых дней мы получили в регионе поддержку в решении оперативных вопросов, в частности в поиске площадки под наше предприятие», - подчеркнул глава российского отделения компании.
Руководитель тюменского филиала «Шаттдекор» Дмитрий Килимник поделился планами: «К сентябрю мы рассчитываем получить разрешение на строительство и до снега начать работы, горжусь, что в перспективе в Тюмени мы также будем осваивать новые технологии - приступим к производству смолы, которая нужна для производства».
Добавим, что компания «Шаттдекор» начала работу 27 лет назад, тогда ее коллектив насчитывал 11 человек, сейчас на 13 заводах в разных странах мира работают полторы тысячи специалистов. Предприятия обрабатывают около ста тысяч тонн бумаги в год, плюс производят 100 миллионов квадратных метров меламиновой пленки.