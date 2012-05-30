На месте бывшего завода керамзита развернется новое строительство

Глава «Шаттдекор-Россия» Диттер Шукман рассказал, что Российская Федерация стала одной из первых стран, в которых открылись производственные отделения компании, после Польши и Италии. Сейчас наша страна единственная, где «Шаттдекор» построила уже три завода в городах: Чехове, Шатуре и Тюмени. Как пояснил Шукман, строительство нового предприятия позволит увеличить объемы производства меламиновой пленки для деревообработки, кстати, компания уже выпускает эту продукцию в Тюмени с апреля 2011 года. «Мы выбрали ваш регион, потому что растет спрос на нашу продукцию за Уралом и потому что в Тюменской области создан по-настоящему благоприятный инвестиционный климат. С первых дней мы получили в регионе поддержку в решении оперативных вопросов, в частности в поиске площадки под наше предприятие», - подчеркнул глава российского отделения компании.