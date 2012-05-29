Автомобильные дороги, как и другие объекты недвижимости, подлежат госрегистрации

«В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Поскольку автомобильные дороги неразрывно связаны с землей и их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» они подпадают под категорию объектов недвижимости и подлежат государственной регистрации.