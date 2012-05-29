Автомобильные дороги, как и другие объекты недвижимости, подлежат госрегистрации

Окончательно подтверждает факт существования дома, как объекта недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности в Едином государственном реестре прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним. Аналогичное свидетельство о праве собственности подтверждает факт существования дороги.
О государственной регистрации на дороги, как объект недвижимого имущества, рассказал начальник отдела по работе с крупными правообладателями Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области Дмитрий Нефёдов:
«В соответствии со статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. Поскольку автомобильные дороги неразрывно связаны с землей и их перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в соответствии со статьей 1 Федерального закона № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» они подпадают под категорию объектов недвижимости и подлежат государственной регистрации.
Традиционно автомобильные дороги классифицируются на автомобильные дороги общего пользования и на автомобильные дороги необщего пользования. В обычной жизни граждане чаще всего имеют дело с дорогами общего пользования. К ним относятся автомобильные дороги федерального значения (собственность Российской Федерации), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и дороги, относящиеся к собственности муниципальных образований, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера, в том числе дороги поселений, расположенные в границах населенных пунктов поселений, муниципальных районов и городских округов. (Подробнее - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Независимо от классификации, дороги, как объект недвижимого имущества, подлежат государственной регистрации. За государственной регистрацией прав на автомобильные дороги, являющиеся протяженными объектами, в основном обращаются муниципальные образования Тюмени и юга Тюменской области, а также субъект Российской Федерации в лице Тюменской области.
За все время существования Управления на территории Тюменской области зарегистрировано прав на автомобильные дороги федерального, регионального, муниципального уровня свыше 2400 дорог, из них - 1620 - дороги Тюмени и Тюменского района.
Последним зарегистрированным объектом из категории дороги стала автомобильная дорога, расположенная в Тюмени по улице Новопортовской. Стоит отметить, что регистрация прав на дороги - процесс продолжительный. Публичные образования (Российская Федерация, Тюменская область, муниципальные образования Тюмени и юга Тюменской области) регулярно направляют на государственную регистрацию пакеты документов по вновь построенным и реконструированным дорогам».