За полгода в долевом строительстве возбуждено 4 уголовных дела

Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
«Звездами» расследования являются ООО «Аскон», ООО «Солитон-Офис», ЗАО «Ивлан», ЗАО РСУ «Сибстройком». Все 4 дела по статье мошенничество. Так, в мае Следственным управлением УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по факту завладения денежными средствами участников долевого строительства домов в поселке Антипино. Застройщиком указанных объектов является ООО «Аскон». В настоящее время обстоятельства хищения и виновные лица устанавливаются.
«В рамках дел нарушены права дольщиков, но ситуация по каждому случаю индивидуальная. В настоящее время устанавливаются подробности. Материалы по фактам нарушений в сфере долевого строительства жилья находятся на контроле прокуратуры Тюменской области», - прокомментировали в ведомстве.
Правоохранительные органы Тюменской области продолжают работу по пресечению преступлений в сфере долевого строительства жилья.