nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

За полгода в долевом строительстве возбуждено 4 уголовных дела

28 мая 2012, 15:59
В текущем году возбуждено уже 4 уголовных дела в сфере долевого строительства жилья. В отношении 4-х застройщиков ведутся проверки.

Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«Звездами» расследования являются ООО «Аскон», ООО «Солитон-Офис», ЗАО «Ивлан», ЗАО РСУ «Сибстройком». Все 4 дела по статье мошенничество. Так, в мае Следственным управлением УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по факту завладения денежными средствами участников долевого строительства домов в поселке Антипино. Застройщиком указанных объектов является ООО «Аскон». В настоящее время обстоятельства хищения и виновные лица устанавливаются.

«В рамках дел нарушены права дольщиков, но ситуация по каждому случаю индивидуальная. В настоящее время устанавливаются подробности. Материалы по фактам нарушений в сфере долевого строительства жилья находятся на контроле прокуратуры Тюменской области», - прокомментировали в ведомстве.

Правоохранительные органы Тюменской области продолжают работу по пресечению преступлений в сфере долевого строительства жилья.

#Новости#Долгострои#Дольщики#ВК Тюмень#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25