За полгода в долевом строительстве возбуждено 4 уголовных дела

«Звездами» расследования являются ООО «Аскон», ООО «Солитон-Офис», ЗАО «Ивлан», ЗАО РСУ «Сибстройком». Все 4 дела по статье мошенничество. Так, в мае Следственным управлением УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело по факту завладения денежными средствами участников долевого строительства домов в поселке Антипино. Застройщиком указанных объектов является ООО «Аскон». В настоящее время обстоятельства хищения и виновные лица устанавливаются.