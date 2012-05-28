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В Тюмени выявляют нарушителей земельного законодательства

28 мая 2012, 10:32
Самым частым нарушением земельного законодательства является самовольное занятие территорий временными постройками. Борьбу с нарушителями ведет департамент земельных ресурсов администрации города Тюмени.

На заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям 24 мая по этому вопросу доложил директор департамента Руслан Кухарук.

По его информации соответствующих проверок за прошлый год состоялось больше, чем в 2010 на 2,4% - всего 173 проверки. По результатам проверок выявлено 35 случаев нарушения земельного законодательства со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 27 нарушителей привлечены к административной ответственности.

Наиболее часто встречающимися нарушениями земельного законодательства в 2011 году являлись самовольное занятие земельных участков, использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю и использование земельных участков не в соответствии с видом их разрешенного использования, а также самовольное размещение временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Фото с сайта gornovosti.ru

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