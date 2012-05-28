В Тюмени выявляют нарушителей земельного законодательства

На заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям 24 мая по этому вопросу доложил директор департамента Руслан Кухарук.
По его информации соответствующих проверок за прошлый год состоялось больше, чем в 2010 на 2,4% - всего 173 проверки. По результатам проверок выявлено 35 случаев нарушения земельного законодательства со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 27 нарушителей привлечены к административной ответственности.
Наиболее часто встречающимися нарушениями земельного законодательства в 2011 году являлись самовольное занятие земельных участков, использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю и использование земельных участков не в соответствии с видом их разрешенного использования, а также самовольное размещение временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.
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