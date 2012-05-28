В Тюмени выявляют нарушителей земельного законодательства

Наиболее часто встречающимися нарушениями земельного законодательства в 2011 году являлись самовольное занятие земельных участков, использование их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю и использование земельных участков не в соответствии с видом их разрешенного использования, а также самовольное размещение временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.