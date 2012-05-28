Переселенец из аварийного жилья ждал документы более 3-х месяцев

Установлено, что в декабре 2011 года житель областного центра обратился в администрацию города с заявлением о заключении договора социального найма на жилое помещение, предоставленное ему в связи с отселением из аварийного жилья, сообщает областная прокуратура.
Согласно действующему законодательству, срок оказания услуги по предоставлению жилья не может превышать 30 рабочих дней со дня подачи документов. Между тем, заявитель ждал заключения с ним договора социального найма более 3-х месяцев, после чего обратился в прокуратуру.
Прокуратура округа внесла в адрес главы администрации г.Тюмени представление об устранении нарушении закона. По результатам его рассмотрения с мужчиной был заключен договор социального найма, а виновная в волоките чиновница наказана в дисциплинарном порядке.