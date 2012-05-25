nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На рынке жилья Тюмени дефицит нужных квартир

25 мая 2012, 13:53
В областном центре достаточное число строящихся объектов. С начала года на рынок вышли более 6 новых объектов. Но специалисты отмечают, что дефицит на рынке недвижимости Тюмени сохраняется.

«На рынке жилой недвижимости, не смотря на то, что объем предложения немного вырос, ощущается явный дефицит жилья массового спроса, - комментирует начальник информационно-аналитического отдела ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина, - Значительный прирост стоимости (с начала года он составил порядка 7%) привел к тому, что уровень доступности жилья стал ещё выше. Таким образом, квартиры остаются не реализованными. Конкретно на рынке строящегося жилья, не смотря на активизацию строительного сектора, также продолжает наблюдаться дефицит в сегменте жилья эконом и комфорт-класса. В первую очередь, это связанно с тем, что большая часть объектов, относительно более привлекательных для потребителей реализуются уже на начальной и средней степени готовности объекта».

И все-таки застройщикам и риэлторам есть, что предложить покупателям жилья: вместо однокомнатных квартир, которых на всех не хватает, предлагают «двушки» в 50-60 квадратных метров – этот товар вполне привлекателен. Такое мнение высказали риэлторы и застройщики на встрече профессионалов рынка недвижимости в офисе еженедельника «Квартирный вопрос».

Другую проблему в рамках той же встречи озвучила главный специалист по ипотеке ОАО КБ «Стройкредит» Любовь Васильева: оформляя кредит, покупатели жилья слишком долго ищут подходящий вариант, а после выясняется, что, либо требуется большая сумма средств, либо требуемой площади просто нет на рынке. «Нам хочется вплотную взаимодействовать с агентствами по недвижимости, чтобы решить эту проблему и вместе работать на результат», – высказалась специалист.

#Новости#Ветхое жилье#Дефицит#ВК Тюмень#Ассоциация алко#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25