На рынке жилья Тюмени дефицит нужных квартир

«На рынке жилой недвижимости, не смотря на то, что объем предложения немного вырос, ощущается явный дефицит жилья массового спроса, - комментирует начальник информационно-аналитического отдела ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина, - Значительный прирост стоимости (с начала года он составил порядка 7%) привел к тому, что уровень доступности жилья стал ещё выше. Таким образом, квартиры остаются не реализованными. Конкретно на рынке строящегося жилья, не смотря на активизацию строительного сектора, также продолжает наблюдаться дефицит в сегменте жилья эконом и комфорт-класса. В первую очередь, это связанно с тем, что большая часть объектов, относительно более привлекательных для потребителей реализуются уже на начальной и средней степени готовности объекта».
И все-таки застройщикам и риэлторам есть, что предложить покупателям жилья: вместо однокомнатных квартир, которых на всех не хватает, предлагают «двушки» в 50-60 квадратных метров – этот товар вполне привлекателен. Такое мнение высказали риэлторы и застройщики на встрече профессионалов рынка недвижимости в офисе еженедельника «Квартирный вопрос».
Другую проблему в рамках той же встречи озвучила главный специалист по ипотеке ОАО КБ «Стройкредит» Любовь Васильева: оформляя кредит, покупатели жилья слишком долго ищут подходящий вариант, а после выясняется, что, либо требуется большая сумма средств, либо требуемой площади просто нет на рынке. «Нам хочется вплотную взаимодействовать с агентствами по недвижимости, чтобы решить эту проблему и вместе работать на результат», – высказалась специалист.