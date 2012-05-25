На рынке жилья Тюмени дефицит нужных квартир

«На рынке жилой недвижимости, не смотря на то, что объем предложения немного вырос, ощущается явный дефицит жилья массового спроса, - комментирует начальник информационно-аналитического отдела ЗАО «Ассоциация Алко» Светлана Молодкина, - Значительный прирост стоимости (с начала года он составил порядка 7%) привел к тому, что уровень доступности жилья стал ещё выше. Таким образом, квартиры остаются не реализованными. Конкретно на рынке строящегося жилья, не смотря на активизацию строительного сектора, также продолжает наблюдаться дефицит в сегменте жилья эконом и комфорт-класса. В первую очередь, это связанно с тем, что большая часть объектов, относительно более привлекательных для потребителей реализуются уже на начальной и средней степени готовности объекта».