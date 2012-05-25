Металлические гаражи снести оказалось не так просто

Согласно распоряжению от 16 января 2012 года «О переносе металлических гаражей, погребов и контейнеров», чтобы обеспечить снос объекта, в течение 10 дней с момента выявления гаража необходимо осуществить фотосъемку объекта, составить акт его выявления, направить запросы в госорганы, чтобы выявить, в чьем распоряжении земельный участок под гаражом, разместить информацию о сносе на объекте, а также направить ее в СМИ и на сайте администрации города. Далее следует подготовить и вручить уведомление о сносе владельцу гаража. Если добровольно хозяин недвижимости не сносит постройку, вопрос будет решаться в суде, и только после вступления в силу решения суда о сносе можно будет фактически демонтировать объект. Есть вариант признавать гаражи бесхозными, но, чтобы это определить, необходимо также время.