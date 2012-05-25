Металлические гаражи снести оказалось не так просто

Самовольно установленные металлические гаражи планируется снести по городу Тюмени в течение 3-х лет. Накануне на заседании Тюменской городской Думы управы округов попросили отсрочку на работы по сносу.
На 2 мая в городе зафиксировано 6 342 таких гаража. Согласно плану, управы должны демонтировать в 2012 году 1 051 гараж.
Как пояснил на заседании постоянной комиссии по градостроительству и земельным отношениям Тюменской городской Думы руководитель управы Центрального административного округа городской администрации Валерий Борисов, с этого года изменилась система работы по сносу временных объектов. «В 2006 году в городе было 14 592 гаража. В 2011 году их осталось 7 397 гаражей. Мы переносили гаражи за счет городского бюджета: договаривались с собственниками и переносили гаражи на другую территорию», - пояснил чиновник.
Согласно распоряжению от 16 января 2012 года «О переносе металлических гаражей, погребов и контейнеров», чтобы обеспечить снос объекта, в течение 10 дней с момента выявления гаража необходимо осуществить фотосъемку объекта, составить акт его выявления, направить запросы в госорганы, чтобы выявить, в чьем распоряжении земельный участок под гаражом, разместить информацию о сносе на объекте, а также направить ее в СМИ и на сайте администрации города. Далее следует подготовить и вручить уведомление о сносе владельцу гаража. Если добровольно хозяин недвижимости не сносит постройку, вопрос будет решаться в суде, и только после вступления в силу решения суда о сносе можно будет фактически демонтировать объект. Есть вариант признавать гаражи бесхозными, но, чтобы это определить, необходимо также время.
Если учесть, что вопросом временных построек занимается несколько человек в управах, не стоит ожидать высоких показателей по намеченным планам сноса.
«Самым эффективным методом убеждения собственника временного объекта является производство работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, квартальных проездов и дорог», - считает Валерий Борисов. Например, на Шишкова, 17 на гаражах разместили информацию с формулировкой «демонтировать в связи с ремонтом вашей дворовой территории». Из 53 гаражей 17 снесли сами собственники, поскольку каждый желает жить в благоустроенном дворе.
«Управы взвесили свои возможности. Мы думаем, что в течение 5 лет мы с этой проблемой справимся», - завершил Борисов. Добавить к этому стоит только тот факт, что сегодня крайне редко горожане устанавливают металлические гаражи во дворах, то есть снос идет, и число временных объектов снижается, а не растет.