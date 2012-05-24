В Тюмени производят инновационную добавку для строительства дорог

В настоящее время ИП Телесовым А.Н. организовано производство добавки «Армидо» в областном центре. Имеющиеся производственные мощности позволяют выпускать 40 тонн добавки в месяц, при необходимости производительность может быть увеличена. Кроме того, производство добавки может быть организовано в муниципальных районах Тюменской области. Получаемая продукция удовлетворяет всем установленным требованиям, предъявляемым к данной группе товаров. Добавка «Армидон» включена в территориальную сметно-нормативную базу Тюменской области (код 101-2193-1, аналог волокна целлюлозного типа Виатоп-66). Ее конкурентные преимущества – низкая по сравнению с аналогами цена (25 руб./кг), экологичность (в отличие от добавок на асбестовой основе), короткие сроки поставки (ввиду наличия производства в регионе).