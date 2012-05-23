В Заречном построят дороги с ливневой канализацией

Эти работы обеспечат отвод дождевых, талых и других поверхностных вод с территорий дорог.
Вопрос строительства обсуждался накануне на заседании постоянной комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Тюменской городской Думы.
Сейчас отвод стоков на территории Заречных микрорайонов осуществляется по сети ливневой канализации закрытого типа, расположенной по улицам Газовиков и Муравленко, с территории поселка Парфеново – посредством открытых лотков и канав.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012-2016 годы» в 4-ом микрорайоне Заречной части города по улице Эрвье от улицы Муравленко до реки Туры и от проезда Солнечного до улицы Эрвье появятся дороги с ливневой канализацией и очистными сооружениями. Средства на эти работы и объекты предусмотрены городским бюджетом. Пока точных сроков начала работ не названо.
Этот вопрос еще будет обсуждаться после принятия Генерального плана города, которое намечено на июнь 2012 года, поскольку расчетная схема сетей ливневой канализации на территории города должны быть откорректирована в соответствии с главным градостроительным документом.