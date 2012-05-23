В Заречном построят дороги с ливневой канализацией

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2012-2016 годы» в 4-ом микрорайоне Заречной части города по улице Эрвье от улицы Муравленко до реки Туры и от проезда Солнечного до улицы Эрвье появятся дороги с ливневой канализацией и очистными сооружениями. Средства на эти работы и объекты предусмотрены городским бюджетом. Пока точных сроков начала работ не названо.