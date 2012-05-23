Против точечной застройки подписались более 700 тюменцев

Более 700 подписей собрал Совет координаторов за полное прекращение точечной застройки в Тюмени. Сегодня представители этой общественной организации передали подписи в местные органы власти.
Сбор желающих подписать документ и принять участие в передаче подписей в администрацию города, городскую и областную Думы, а также в областное Правительство был организован в 15 часов у здания администрации (улица Первомайская, 20). Собралось чуть более 10 человек, среди которых - представители различных инициативных групп граждан и представители местных СМИ.
Обращение с подписями горожан предоставила представитель инициативной группы граждан с улицы Первомайской, 44 Лариса Макарова. Она и передавала документы в приемные различных органов власти.
«Этими подписями и сопроводительными письмами мы надеемся как-то повлиять на депутатов дум, чтобы они задумались о проблеме точечной застройки в нашем городе. И, когда они будут рассматривать изменения правил застройки и землепользования, по крайне мере поинтересуются у городской администрации, были ли на прошедших 14 мая публичных слушаниях возражения граждан по заявленным изменениям. Мы хотим привлечь внимание городских властей к вопросу. И подтверждаем, что проблема эта значима количеством подписавшихся тюменцев», - пояснил представитель общественности Андрей Кутузов.
Документы инициативных граждан приняты через приемные различных органов власти. Ответы на обращения граждане ожидают получить в течение месяца.