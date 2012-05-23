Против точечной застройки подписались более 700 тюменцев

«Этими подписями и сопроводительными письмами мы надеемся как-то повлиять на депутатов дум, чтобы они задумались о проблеме точечной застройки в нашем городе. И, когда они будут рассматривать изменения правил застройки и землепользования, по крайне мере поинтересуются у городской администрации, были ли на прошедших 14 мая публичных слушаниях возражения граждан по заявленным изменениям. Мы хотим привлечь внимание городских властей к вопросу. И подтверждаем, что проблема эта значима количеством подписавшихся тюменцев», - пояснил представитель общественности Андрей Кутузов.