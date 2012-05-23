Где построят крематорий?

Генеральным планом предложены несколько участков под размещение новых кладбищ, но все они признаны не перспективными, поскольку там требуется перевод земель из госсобственности. Строительство крематория и при нем кладбища было запланировано по Велижанскому тракту на землях СПХ «Ембаевский», находящихся в общей долевой собственности и постоянном бессрочном пользовании. Но этот участок находится на подтопляемой территории и не подходит для размещения объекта.