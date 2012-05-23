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Где построят крематорий?

23 мая 2012, 11:21
Генеральным планом Тюмени предусмотрено развитие территорий под кладбища, а также строительство крематория. Работа по разрешению вопроса мест захоронения граждан ведется.

Тема обсуждалась накануне на заседании постоянной комиссии по развитию жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Тюменской городской Думы.

Генеральным планом предложены несколько участков под размещение новых кладбищ, но все они признаны не перспективными, поскольку там требуется перевод земель из госсобственности. Строительство крематория и при нем кладбища было запланировано по Велижанскому тракту на землях СПХ «Ембаевский», находящихся в общей долевой собственности и постоянном бессрочном пользовании. Но этот участок находится на подтопляемой территории и не подходит для размещения объекта.

Тем не менее, в ближайшие 2-3 года планируется расширение существующего кладбища «Червишевского-2» на 10 га. Участок уже стоит на кадастре и имеет соответствующие документы. Сейчас документы рассматриваются в Росимуществе по Тюменской области.

Также для строительства нового кладбища в Тюменском лесничестве (квартал № 7) найден участок площадью 40 га. Но департамент лесного комплекса области предложил рассмотреть вопрос об увеличении этой территории с 40 до 194 га. Для этого необходимо перевести земли из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения».

«Такой опыт у нас уже есть, - прокомментировал заместитель председателя постоянной комиссии Александр Захаров, – Будем надеяться, что в скором времени удастся положительно решить данный вопрос. Полученный участок земли позволит разместить 3 кладбища ориентировочной площадью от 30 до 40 га каждое, а также крематорий. Такая разбивка выполнена с учетом требований санитарных норм и правил».

Сегодня в Тюмени располагается 19 кладбищ общей площадью 181, 94 га, в том числе 5 действующих – площадью 48,83 га. Общая площадь православных кладбищ 167,19 га, мусульманских – 14,75 га.

#Новости#Земельные участки#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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