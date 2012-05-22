«Зодчие» больше не банкрот

В 2008 году известная и уважаемая тюменская строительная компания «Зодчие», как и многие другие компании нашей страны и мира в целом, вследствие кризиса столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Сегодня застройщик продолжает выполнять свои обязательства перед дольщиками и кредиторами. Они подписали мировое соглашение.
В 2009 году в отношении компании началась процедура банкротства. При ее введении был приостановлен рост кома кредиторской задолженности, сформирован список кредиторов, внешний управляющий приступил к формированию плана выхода из кризисной ситуации.
«На некоторое время было приостановлено, а затем продолжено строительство на трех объектах компании. В кризисный год на момент окончания строительства в пос. Мелиораторов на ул. Гагарина, 1 нам необходимо было заплатить 25 млн руб. за подключение сетей, которые мы сами и построили (всю электролинию, ТП, сети канализации и водопровода), что компании было на тот момент не под силу. И когда в 2012 году законодательно была отменена плата за подключение, уже 27 марта мы получили официальный акт ввода объекта в эксплуатацию, а семьи, проживающие до этого 2 года в доме со статусом «долгострой» в ближайшее время смогут получить свидетельства о праве собственности и прописаться в своих квартирах», - рассказывает генеральный директор компании Николай Ростовщиков .
В настоящий момент закончено строительство объекта по ул. Шишкова – Менжинского – М.-Сибиряка, дом мы планируем ввести в эксплуатацию в этом месяце. Дом полностью готов, ожидается только получение акта на постоянное подключение тепла и электричества от Гостехнадзора, и уже заселенные дольщики также смогут получить свои свидетельства о праве собственности.
Существенную динамику строительства сегодня можно увидеть на 4-секционном четырнадцатиэтажном доме по ул. Шиллера – 50 лет ВЛКСМ – М. Горького, строительство которого было приостановлено до января текущего года в связи с активным завершением работ по предыдущим двум объектам. Работы идут в графике.
Сегодня компания еще находится на стадии внешнего управления, но хозяйственная деятельность велась и продолжается. С начала этого года ведется большая работа с участниками долевого строительства. Разъяснительные беседы проведены руководством и юристами лично с каждой семьей в заселенных домах, с дольщиками строящегося дома связывались по телефонам, встречались лично. Активная работа в этом направлении привела к тому, что 26 апреля на состоявшемся большом общем собрании с участием кредиторов и дольщиков компании (явка дольщиков составила 89%) большинством голосов было принято решение о подписании мирового соглашения и возобновлении полноценной деятельности компании уже вне процедуры банкротства.
Примечательно, что из 89% дольщиков 80% проголосовали за достройку домов силами застройщика, ведь у компании действительно серьезный опыт и самые благие намерения. Всегда остается риск, что самостоятельно организовав жилищно-строительный кооператив, без специальных знаний и практики такое строительство дольщикам может быть не под силу. Средневзвешенно среди дольщиков и кредиторов 73% участников проголосовали за продолжение застройщиком полноценной деятельности.
Таким образом, в течение года будут удовлетворены и интересы дольщиков, и денежные интересы кредиторов. Дольщикам, безусловно, приятнее получить квартиру из рук застройщика, а не через суды или кооперативы.
«В случае перехода компании на стадию конкурсного производства и распродажи имущества у нас как у дольщиков шансы на скорейшее заселение в свои квартиры значительно уменьшаются. Самостоятельно достраивать объект по форме ЖСК и вносить дополнительные паи большинству из нас не хочется. Это непонятная нам форма, да и собственно само строительство – процесс сложный. Мы поверили в компанию и её руководителя, считаем, что правильным будет дать возможность застройщику выполнить свои обязательства перед нами и продолжить строительную деятельность в будущем», - говорит дольщик Александр Попов. «Дольщики рады тому, что, несмотря на все трудности, мировое соглашение все-таки было подписано. Мы полностью доверяем нашему застройщику и уверены, что он выполнит все свои обязательства», - заявляет другой дольщик Валерий Кузнецов.