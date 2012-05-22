«Зодчие» больше не банкрот

«На некоторое время было приостановлено, а затем продолжено строительство на трех объектах компании. В кризисный год на момент окончания строительства в пос. Мелиораторов на ул. Гагарина, 1 нам необходимо было заплатить 25 млн руб. за подключение сетей, которые мы сами и построили (всю электролинию, ТП, сети канализации и водопровода), что компании было на тот момент не под силу. И когда в 2012 году законодательно была отменена плата за подключение, уже 27 марта мы получили официальный акт ввода объекта в эксплуатацию, а семьи, проживающие до этого 2 года в доме со статусом «долгострой» в ближайшее время смогут получить свидетельства о праве собственности и прописаться в своих квартирах», - рассказывает генеральный директор компании Николай Ростовщиков .