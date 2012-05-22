Жилищное строительство будет курироваться новым федеральным агентством

Вместо этого новому федеральному агентству, вошедшему в состав сохраненного Минрегиона, достался контроль над структурами, которые являются распределителями крупных средств федерального бюджета и земельного фонда страны. Так, перед Фондом РЖС (создан на основании федерального закона от 24 июля 2008 г.) поставлена задача содействовать развитию жилищного строительства, иному развитию территорий, развитию объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства, а также содействовать созданию промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов. Валовой доход фонда с 1 января 2009 г. по 30 марта 2012 г. от продажи прав аренды земельных участков составил 5,152 млрд рублей, от продажи земельных участков и иных объектов недвижимости — 2,376 млрд рублей. По состоянию на 30 марта 2012 г. фонду передано 286 земельных участков общей площадью 9238,87 га. Из них 177 участков площадью 7574,10 га пойдут под жилищное строительство, в том числе 5092,90 га — под жилье эконом-класса. На аукционы уже выставлено 188 участков, по 123 заключены договоры аренды, по 29 договоры купли-продажи земли.