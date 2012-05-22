Жилищное строительство будет курироваться новым федеральным агентством

В составе Министерства регионального развития появилось новое федеральное агентство, которое будет управлять государственным имуществом и курировать жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство в стране. Накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании Федерального агентства по строительству и ЖКХ.
В указе отмечается, что агентство будет координировать работу Фонда развития жилищного строительства (Фонд РЖС) и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Фонд ЖКХ). Глава нового федерального агентства пока неизвестен, сообщают «Ведомости».
До сих пор Минрегионразвития кулуарно назывался одним из ведомств, которое власти могли реорганизовать в новом правительстве. В частности сообщалось, что ведомство могут разделить на два — отраслевое (ЖКХ и строительство) и территориальное. Именно планами по реорганизации министерства Басаргин объяснял свой уход из правительства. На его место назначен бывший полпред президента в Центральном федеральном округе Олег Говорун.
Вместо этого новому федеральному агентству, вошедшему в состав сохраненного Минрегиона, достался контроль над структурами, которые являются распределителями крупных средств федерального бюджета и земельного фонда страны. Так, перед Фондом РЖС (создан на основании федерального закона от 24 июля 2008 г.) поставлена задача содействовать развитию жилищного строительства, иному развитию территорий, развитию объектов инженерной инфраструктуры, объектов социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства, а также содействовать созданию промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов. Валовой доход фонда с 1 января 2009 г. по 30 марта 2012 г. от продажи прав аренды земельных участков составил 5,152 млрд рублей, от продажи земельных участков и иных объектов недвижимости — 2,376 млрд рублей. По состоянию на 30 марта 2012 г. фонду передано 286 земельных участков общей площадью 9238,87 га. Из них 177 участков площадью 7574,10 га пойдут под жилищное строительство, в том числе 5092,90 га — под жилье эконом-класса. На аукционы уже выставлено 188 участков, по 123 заключены договоры аренды, по 29 договоры купли-продажи земли.
Фонд ЖКХ был создан 21 июля 2007 г. во исполнение соответствующего федерального закона. Закон установил правовые и организационные основы предоставления финансовой поддержки субъектам федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилья. На 14 мая 2012 г. в программах этого фонда участвовал 81 субъект РФ. Общий объем осваиваемых средств — 433,1 млрд руб.