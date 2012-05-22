Прокуратура вернула ребенку право на жилье

Было установлено, что в 2007 году отец рожденную в гражданском браке дочь вселил и зарегистрировал в своей квартире, расположенной в аварийном жилом доме (мать девочки проживала в жилом помещении без регистрации). В декабре 2011 года мужчина умер. А в 2012 года стал решаться вопрос о расселении жильцов аварийного дома и предоставлении им жилья.