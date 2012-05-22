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Прокуратура вернула ребенку право на жилье

22 мая 2012, 12:01
Пятилетнюю девочку практически лишили жилья. После смерти отца ребенка пытались отселить из квартиры. В дело вмешалась прокуратура Тобольска.

Прокуратура Тобольска провела проверку о том, что администрация города в судебном порядке пытается лишить 5-летнюю девочку прав на квартиру умершего отца. Заявление в госорган поступило от матери девочки, жительницы Тобольска.

Было установлено, что в 2007 году отец рожденную в гражданском браке дочь вселил и зарегистрировал в своей квартире, расположенной в аварийном жилом доме (мать девочки проживала в жилом помещении без регистрации). В декабре 2011 года мужчина умер. А в 2012 года стал решаться вопрос о расселении жильцов аварийного дома и предоставлении им жилья.

Администрация Тобольска, чтобы не предоставлять девочке квартиру, обратилась в суд с иском о том, что она, якобы, не имеет прав на жилье умершего отца. Прокуратура Тобольска в свою очередь обратилась в суд со встречным иском о признании за ребенком права пользования спорной квартирой.

Тобольский городской суд признал законным иск прокуратуры и удовлетворил его, поскольку девочка проживала в квартире своего отца с момента рождения и была вселена туда в установленном законом порядке. В иске администрации было отказано, сообщает прокуратура Тюменской области.

Благодаря прокуратуре девочка в лице ее законного представителя (матери) будет обеспечена благоустроенным жильем.

#Новости#Ветхое жилье#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
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