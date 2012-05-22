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Многодетные семьи получат участки и не потеряют право на жилье по договору соцнайма

22 мая 2012, 10:19
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым сохраняется право многодетных семей, получивших участки под ИЖС, на получение жилья по договору социального найма из муниципального жилищного фонда.

Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях закон, которым сохраняется право многодетных семей, получивших участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), на получение жилья по договору социального найма из муниципального жилищного фонда.

Соответствующие изменения в статью 56 Жилищного кодекса РФ вносятся по предложению правительства РФ, передает информацию «Интерфакс».

В прошлом году был принят закон, который позволил получать семьям, имеющим трех и более детей, землю под ИЖС. Это стало основанием для снятия семей с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Закон отменяет такое основание.

Уточним, в Тюменской области закон о предоставлении земельных участков удачно реализуется. Выдача участков уже началась, но пока только а районах, а не в областном центре. Всего в области на учете состоит свыше 11 700 многодетных семей, в том числе более трех тысяч - в Тюмени. Заявления о желании получить земельный участок подали почти 4,5 тысяч семей. Уже жителям региона передан 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Больше всего – 20 участков – в Голышмановском районе. В числе лидеров также Юргинский (15 участков) и Ишимский (10) муниципальные районы.

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