Многодетные семьи получат участки и не потеряют право на жилье по договору соцнайма

Уточним, в Тюменской области закон о предоставлении земельных участков удачно реализуется. Выдача участков уже началась, но пока только а районах, а не в областном центре. Всего в области на учете состоит свыше 11 700 многодетных семей, в том числе более трех тысяч - в Тюмени. Заявления о желании получить земельный участок подали почти 4,5 тысяч семей. Уже жителям региона передан 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Больше всего – 20 участков – в Голышмановском районе. В числе лидеров также Юргинский (15 участков) и Ишимский (10) муниципальные районы.