Многодетные семьи получат участки и не потеряют право на жилье по договору соцнайма

Госдума на заседании в пятницу приняла во втором и третьем чтениях закон, которым сохраняется право многодетных семей, получивших участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), на получение жилья по договору социального найма из муниципального жилищного фонда.
Соответствующие изменения в статью 56 Жилищного кодекса РФ вносятся по предложению правительства РФ, передает информацию «Интерфакс».
В прошлом году был принят закон, который позволил получать семьям, имеющим трех и более детей, землю под ИЖС. Это стало основанием для снятия семей с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Закон отменяет такое основание.
Уточним, в Тюменской области закон о предоставлении земельных участков удачно реализуется. Выдача участков уже началась, но пока только а районах, а не в областном центре. Всего в области на учете состоит свыше 11 700 многодетных семей, в том числе более трех тысяч - в Тюмени. Заявления о желании получить земельный участок подали почти 4,5 тысяч семей. Уже жителям региона передан 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Больше всего – 20 участков – в Голышмановском районе. В числе лидеров также Юргинский (15 участков) и Ишимский (10) муниципальные районы.