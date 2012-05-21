Около 50% частных домов под Тюменью - недострои

«Более 50% домов, которые расположены вокруг Тюмени, - недострои. Потому, что люди не рассчитывают свои возможности, а затем бросают объект на полпути. То, что настроено несколько лет назад, сейчас продать достаточно сложно», - считает замгенерального директора агентства недвижимости «Адвекс» Аюр Ербактанов. Он уверен, что человек, возводя жилую постройку для себя, считает, что он делает все правильно: и кухню запланировал, и спальню, и детскую, но в итоге дом у непрофессионала получается неказистым, негармоничным – такой потом очень сложно в будущем продать. Именно поэтому любой дом требует вмешательства профессионалов – проектировщиков и архитекторов.