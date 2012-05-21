Около 50% частных домов под Тюменью - недострои

При строительстве частного дома нужно рассчитывать свои силы и средства. Для этого любому строению нужен проект – он поможет расставить приоритеты и подсчитать стоимость работ. К такому мунению пришли специалисты круглого стола, который состоялся в рамках сразу трех специализированных выставок – «Ландшафтный дизайн и архитектура», «Малоэтажное и деревянное домостроение», «Дача. Сад. Огород». Мероприятия прошли в тюменском Выставочном зале с 16 по 20 мая 2012 года.
«Более 50% домов, которые расположены вокруг Тюмени, - недострои. Потому, что люди не рассчитывают свои возможности, а затем бросают объект на полпути. То, что настроено несколько лет назад, сейчас продать достаточно сложно», - считает замгенерального директора агентства недвижимости «Адвекс» Аюр Ербактанов. Он уверен, что человек, возводя жилую постройку для себя, считает, что он делает все правильно: и кухню запланировал, и спальню, и детскую, но в итоге дом у непрофессионала получается неказистым, негармоничным – такой потом очень сложно в будущем продать. Именно поэтому любой дом требует вмешательства профессионалов – проектировщиков и архитекторов.
С этим мнением согласен и почетный архитектор России Олег Бузников. Он уточнил, что начаться работа должна с правоустанавливающих документов на земельный участок. После их получения нужно определиться с материалами, с назначением дома – для постоянного проживания, гостевой домик, дачный и т.д., сколько человек в нем будет жить и скольким поколениям объект должен остаться. Все эти данные нужно предоставить проектировщикам, добавить свои пожелания к постройке и получить проект.
Работа проектировщика сегодня оценивается в 700-800 рублей за квадратный метр от планового дома. Это небольшие средства по сравнению с теми, которые можно потерять, строя дом без проекта и хоззпособом. Проект дает полную картину строения и для команды строителей, и для владельца дома. Таким образом, владелец может рассчитать стоимость дома, а строителям будет легче работать по плану, а не по непрофессиональным эскизам заказчика.
Только профессионалы могут оценить, какой дому нужен фундамент, как он соотносится с существующими на земельном участке почвами, и с какой стороны лучше формировать входную группу, окна, проемы и декоративные элементы. До начала строительства необходимо получить разрешительный документ.
«Чтобы избежать ошибок самостроя, не нужно прислушиваться к советам других непрофессиональных строителей, потому что каждый случай строительства индивидуален», - считает генеральный директор компании «Новострой-2001» Александр Макаров. И с этим нельзя не согласиться, ведь обобщенных для каждого объекта технологий не бывает – везде есть нюансы и тонкости. Сегодня, в мире самых разных материалов, механизмов очень легко запутаться и сделать неверный шаг. Поэтому каждому будущему дому необходим четко проработанный проект.