«Мирово Парк» строится, владельцы участков отдыхают

Будущие жители поселка бизнес-класса «Мирово Парк» провели выходные на дружеском пикнике. На таких встречах покупатели земельных участков могут наблюдать, как развивается и растет поселок, в то же время совместно отдыхать.
Мероприятие было задумано как «пикник для охотников на кабана». В центре событий были соревнования по стрельбе из арбалета по мишеням (мужской и женский турниры). Участники и гости в зеленых шляпах Робин Гуда, специально сшитых к празднику, с интересом участвовали и наблюдали за происходящим. Теплых эмоций гостям добавило и великолепное красное вино от бутика вин «Три бокала».
Изюминкой мероприятия стало выступление тюменского барда Александра Соловьева. Жители «Мирово Парка» пели всем известные, теплые и душевные песни вместе с ним, собравшись кругом у большого костра. «Как здорово, что мы все мы здесь сегодня собрались», - эти строки как нельзя лучше отражают суть мероприятия.
Пока взрослые покоряли просторы «Мирово Парка» на автомобилях «Land Rover» от дилерского центра компании «Автоград» и квадроциклах магазина мототехники «ЯиМОТО», дети увлеченно играли под чутким руководством «Академии лидерства и бизнеса» (команда маленьких лидеров приготовила оригинальный подарок для «главного по «Мирово» - генерального директора ГК «МастЭко» Алексея Кармолина). Традиционно организаторами было предложено и катание на лошадях.
Как прокомментировал директор по маркетингу и продажам компании «МастЭко» Андрей Панасюк, сейчас на территории поселка ведут газопровод. Продолжается также возведение забора по периметру «Мирово Парка». В июне планируется подведение электричества внутри поселка, а также облагораживание выездных путей на трассу.