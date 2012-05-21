«Мирово Парк» строится, владельцы участков отдыхают

Мероприятие было задумано как «пикник для охотников на кабана». В центре событий были соревнования по стрельбе из арбалета по мишеням (мужской и женский турниры). Участники и гости в зеленых шляпах Робин Гуда, специально сшитых к празднику, с интересом участвовали и наблюдали за происходящим. Теплых эмоций гостям добавило и великолепное красное вино от бутика вин «Три бокала».