Жизнь в «Парусах» глазами детей

Тема для художества - «Паруса – мой дом». В работах необходимо отразить, как дети представляют счастливую жизнь в жилом комплексе «Паруса», который располагается в Тюмени на улице Таймырской-Мельникайте. Принять участие могут дети разных возрастных групп: от 2 до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 до 14 лет.
По итогам конкурса, как сообщают организаторы, в каждой возрастной категории будет определен победитель. Ребята, занявшие призовые места в своих номинациях, получат в подарок наборы для рисования, а их работы будут опубликованы на сайте ФСК Запсибинтерстрой.
Дети, желающие принять участие в конкурсе, могут отправлять свои рисунки по почте или приносить в офис продаж по адресу ул. Шиллера, 34. Также рисунки можно отправлять на электронную почту [email protected] В конкурсе принимают участие работы, нарисованные на бумаге или в графических редакторах на компьютере, а также в любом из жанров изобразительного искусства. Рисунки принимаются до 31 мая.
*При отправке важно указать краткую информацию об авторе и приложить фотографию.
Рисуйте, творите, воплощайте свою мечту!
На правах рекламы
Фото с сайта tigrulki.ru