Жизнь в «Парусах» глазами детей

Дети, желающие принять участие в конкурсе, могут отправлять свои рисунки по почте или приносить в офис продаж по адресу ул. Шиллера, 34. Также рисунки можно отправлять на электронную почту [email protected] В конкурсе принимают участие работы, нарисованные на бумаге или в графических редакторах на компьютере, а также в любом из жанров изобразительного искусства. Рисунки принимаются до 31 мая.