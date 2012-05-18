В области появятся модульные клубы

«Особенно актуален в этой связи «пилотный» проект по строительству модульных клубов, начатый у нас в области. В малых населенных пунктах гораздо практичней установить такой клуб, чем ремонтировать старые постройки,- отметил Владимир Якушев, - прошу вас обеспечить четкое администрирование проекта, особенно в части взаимодействия с муниципалитетами», - обратился глава региона к Наталье Шевчик. Губернатор указал, что к моменту поставки модульного здания должны быть обеспечены готовые фундаменты и подведены все коммуникации.