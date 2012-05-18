В области появятся модульные клубы

В Тюменской области решаются вопросы культурного досуга граждан. Проекты по ремонту и строительству объектов образования, культуры и спорта в муниципальных районах области обсудили на заседании президиума регионального правительства, которое провел 18 мая губернатор Владимир Якушев.
В частности распоряжениями главы региона выделены средства на капитальный ремонт зданий, модернизацию систем противопожарной безопасности в школах и детских садах, приобретение и установку современного оборудования. Например, выделены средства на завершение масштабного комплексного ремонта, приобретение оборудования для приведения в нормативное состояние детского сада «Елочка» в селе Абатское. В Уватском биатлонном центре постоят гостиницу, также в селе начнется строительство современного стадиона. Проведут ремонт в сельском доме культуры с. Аслана Ялуторовского района.
Как пояснила первый заместитель губернатора Наталья Шевчик, программа обновления домов культуры движется поэтапно – от крупных населенных пунктов к менее населенным. На данный момент, по словам первого зама губернатора, начались ремонты в поселках и деревнях с населением до тысячи человек, передает пресс-служба главы региона.
«Особенно актуален в этой связи «пилотный» проект по строительству модульных клубов, начатый у нас в области. В малых населенных пунктах гораздо практичней установить такой клуб, чем ремонтировать старые постройки,- отметил Владимир Якушев, - прошу вас обеспечить четкое администрирование проекта, особенно в части взаимодействия с муниципалитетами», - обратился глава региона к Наталье Шевчик. Губернатор указал, что к моменту поставки модульного здания должны быть обеспечены готовые фундаменты и подведены все коммуникации.
Пять первых модульных клубов в этом году установят в селах Аромашевского, Бердюжского, Казанского, Исетского и Сорокинский районов. В каждом здании будет универсальный актовый зал на 60 мест, три помещения для кружковой работы и кабинет для персонала. Также в клубы будет закуплена вся нужная техника.