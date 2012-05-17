Канадские компании смогут строить дороги в Тюменской области

Сотрудничество в нефтегазовой отрасли, дорожном строительстве, сельском хозяйстве и в сфере экологии – это лишь несколько направлений из тех, что обсудили 16 мая на встрече губернатор Тюменской области Владимир Якушев и посол Канады в России Джон Слоан. В частности, глава тюменского региона высказал намерение о привлечении канадских строителей к развитию сети дорог в области.
Рабочая встреча состоялась в рамках визита деловой делегации Канады. Бизнесмены посетили тюменские предприятия, Западно-Сибирский инновационный центр, приняли участие в Бирже контактов «Перспективы сотрудничества Канады и Тюменской области».
Открывая встречу, губернатор отметил, что у Тюменской области давние связи с Канадой. Он привел конкретные примеры удачного сотрудничества. Так, Тюменский фанерный комбинат на протяжении нескольких лет экспортирует свою продукцию в Канаду.
В ходе реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» предприятие Тюменьгосплем в 2006-2007 годах закупило более полутора тысяч голов крупного рогатого скота российской селекции из ряда стран, в том числе из Канады.
В 2005 году на племенной завод «Юбилейный», расположенный в Ишимском районе, из Канады было поставлено 188 поросят элитных пород. Специалисты завода ведут большую селекционную работу по выведению продуктивных мясных пород.
Тюменские компании – «Бурнефтегаз» и «Сибтехноцентр» активно сотрудничают с канадскими компаниями в части использования новых технологий и реализации совместных проектов в нефтегазовой промышленности.
«У нас есть все возможности и потенциал для укрепления сотрудничества», - подчеркнул Владимир Якушев. Среди перспективных направлений для развития отношений губернатор выделил нефтегазовое машиностроение и приборостроение, нефтесервис, пищевую и перерабатывающую промышленность, деревообработку и АПК.
В свою очередь господин Слоан отметил, что канадский бизнес заинтересован в плодотворной работе с Тюменской областью. «Нам суждено работать вместе», - убежден Джон Слоан. Этому, по мнению господина посла, способствуют схожие условия и задачи, стоящие перед Канадой и Россией. Суровый климат, добыча природных ресурсов, сохранение экологии и развитие инновационных технологий - все это сближает две страны.
Посол напомнил, что в 2012 году исполняется 70 лет российско-канадским отношениям, и 20 лет с момента установления партнерских отношений между Тюменской областью и канадской провинцией Альберта.
Итогом встречи Владимира Якушева и Джона Слоана стало поддержанное всеми предложение о возобновлении соглашения о сотрудничестве между этими двумя регионами, которое действовало ранее, сообщает прессс-служба губернатора.
«Правительство Тюменской области готово принимать активное участие в развитии наших взаимовыгодных отношений, - обратился к послу Канады Владимир Якушев, - сейчас многое зависит от представителей бизнеса, мы со своей стороны будем создавать условия для активизации их работы. Пора от слов переходить к делу», - резюмировал глава области.