Канадские компании смогут строить дороги в Тюменской области

Сотрудничество в нефтегазовой отрасли, дорожном строительстве, сельском хозяйстве и в сфере экологии – это лишь несколько направлений из тех, что обсудили 16 мая на встрече губернатор Тюменской области Владимир Якушев и посол Канады в России Джон Слоан. В частности, глава тюменского региона высказал намерение о привлечении канадских строителей к развитию сети дорог в области.