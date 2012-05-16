Кто станет чемпионом по строительству?

Строить из «Поревита» действительно легко. Тот, кто еще в этом не убедился, может попробовать сам – стать участником III Открытого чемпионата по строительству в Тюмени. Победитель получит сертификат на стеновые материалы на сумму 100 000 рублей.

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