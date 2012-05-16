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Кто станет чемпионом по строительству?

16 мая 2012, 09:20
Строить из «Поревита» действительно легко. Тот, кто еще в этом не убедился, может попробовать сам – стать участником III Открытого чемпионата по строительству в Тюмени. Победитель получит сертификат на стеновые материалы на сумму 100 000 рублей.

Строить из «Поревита» действительно легко. Тот, кто еще в этом не убедился, может попробовать сам – стать участником III Открытого чемпионата по строительству в Тюмени. Победитель получит сертификат на стеновые материалы на сумму 100 000 рублей.

19 мая в 12.00 на Цветном бульваре у тюменского цирка развернется грандиозная стройка. Семьи, предварительно зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе, будут возводить стены из блоков «Поревит», строить фигуры из кирпича «Поревит» и получать призы.

К участию в чемпионате приглашаются семейные команды из трех человек и, конечно же, их группы поддержки. Команды с самыми активными болельщиками имеют больше шансов на победу!

Гостей и болельщиков ждет развлекательная программа, подарки, конкурсы и море развлечений, а также специальный приз от медиа-партнера.

Регистрация участников, программа мероприятия, условия участия на сайте: http://porevit.ru/, информация также есть в официальной группе в соцсети.

Срок регистрации с 18 апреля по 18 мая 2012 г.

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#Новости#Стройматериалы#ВК Тюмень#Завод Поревит#Конкурсы#Недвижимость#Женя#Общество
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