Ханты-Мансийский банк дает ипотеку членам ЖСК

Предложение распространяется на кирпичные дома квартала «Бета» (ГП-22а, ГП-22б, ГП-22в) микрорайона Европейского. «Данный кредит интересен тем, что выдается членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые самостоятельно организуют процесс строительства домов», – комментирует начальник отдела розничного бизнеса филиала банка в Тюмени Алексей Куликов. По мнению представителя финансовой организации, банк получает новую практику кредитования, а его клиенты – пайщики ЖСК – дополнительный финансовый инструмент для решения своего жилищного вопроса. «Застройщиком домов в квартале «Бета» по договорам с ЖСК является наш давний партнер – компания «Партнер-Инвест», репутация и опыт работы которой гарантируют выполнение обязательств по сдаче домов в срок», – отмечает Алексей Куликов.