Ханты-Мансийский банк дает ипотеку членам ЖСК

Предложение распространяется на кирпичные дома квартала «Бета» (ГП-22а, ГП-22б, ГП-22в) микрорайона Европейского. «Данный кредит интересен тем, что выдается членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые самостоятельно организуют процесс строительства домов», – комментирует начальник отдела розничного бизнеса филиала банка в Тюмени Алексей Куликов. По мнению представителя финансовой организации, банк получает новую практику кредитования, а его клиенты – пайщики ЖСК – дополнительный финансовый инструмент для решения своего жилищного вопроса. «Застройщиком домов в квартале «Бета» по договорам с ЖСК является наш давний партнер – компания «Партнер-Инвест», репутация и опыт работы которой гарантируют выполнение обязательств по сдаче домов в срок», – отмечает Алексей Куликов.
Кредит в размере от 300 тысяч до 3 млн рублей выдается на срок от 3 до 30 лет. Процентная ставка по кредиту – от 13,5% годовых, после регистрации права собственности на квартиру – 11,9%. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости квартиры.
Согласие на выдачу ипотеки банк готов предоставить через 8 часов после рассмотрения трех документов потенциального заемщика: анкеты, копии паспорта и справки о доходах.
Подробности о новом ипотечном займе Ханты-Мансийского банка можно узнать у специалистов кредитного отдела по телефону 46-98-75. Получить консультацию по квартирам в строящихся домах можно у представителей ЖСК в отделе продаж компании «Партнер-Инвест» по телефону 50-02-02.
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