nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ханты-Мансийский банк дает ипотеку членам ЖСК

15 мая 2012, 13:29
Ханты-Мансийский банк начал выдавать займы членам жилищно-строительных кооперативов на приобретение квартир в строящихся домах микрорайона Европейского.

Предложение распространяется на кирпичные дома квартала «Бета» (ГП-22а, ГП-22б, ГП-22в) микрорайона Европейского. «Данный кредит интересен тем, что выдается членам жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которые самостоятельно организуют процесс строительства домов», – комментирует начальник отдела розничного бизнеса филиала банка в Тюмени Алексей Куликов. По мнению представителя финансовой организации, банк получает новую практику кредитования, а его клиенты – пайщики ЖСК – дополнительный финансовый инструмент для решения своего жилищного вопроса. «Застройщиком домов в квартале «Бета» по договорам с ЖСК является наш давний партнер – компания «Партнер-Инвест», репутация и опыт работы которой гарантируют выполнение обязательств по сдаче домов в срок», – отмечает Алексей Куликов.

Кредит в размере от 300 тысяч до 3 млн рублей выдается на срок от 3 до 30 лет. Процентная ставка по кредиту – от 13,5% годовых, после регистрации права собственности на квартиру – 11,9%. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости квартиры.

Согласие на выдачу ипотеки банк готов предоставить через 8 часов после рассмотрения трех документов потенциального заемщика: анкеты, копии паспорта и справки о доходах.

Подробности о новом ипотечном займе Ханты-Мансийского банка можно узнать у специалистов кредитного отдела по телефону 46-98-75. Получить консультацию по квартирам в строящихся домах можно у представителей ЖСК в отделе продаж компании «Партнер-Инвест» по телефону 50-02-02.

На правах рекламы

#Новости#Финансовые услуги#Европейский мкр#ВК Тюмень#Ипотека#Партнер-Инвест#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25