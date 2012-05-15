Два тюменских особняка получили статус памятников культурного наследия

Второе здание, находящееся рядом с первым, - также двухэтажное, построено в 1909 г. по заказу екатеринбургских купцов «Товарищества Аграфены Ивановны Соколовой Наследники». В двух комнатах верхнего этажа велась торговля, а в остальных восьми размещались две квартиры. Магазин Товарищества наследников А.И. Соколовой назывался аптекарским, однако его специализация была шире. Фармацевтическое назначение этот дом сохранил до нашего времени. В 1922 году здесь вновь открылся магазин санитарии и гигиены, в 1928 г. пользователем усадьбы стал Уралмедторг, а арендаторами – центральная аптека и аптекоуправление. Сейчас нижний этаж дома по-прежнему занимает аптека.