Два тюменских особняка получили статус памятников культурного наследия

Два здания в областном центре – на Республики № 19 и 21а включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Ценность этих двух зданий подтверждена государственной историко-культурной экспертизой.
Административно-торговое здание по улице Республики, 19, известное как дом купца А.Ф. Аверкиев, - большое кирпичное здание, стилизованное под неоренессансный стиль. В первоначальном двухэтажном виде дом построен в 1899 году тюменским купцом, гласным городской Думы Андреем Федотовичем Аверкиевым. В 1908-1909 годах владелец увеличил объем здания за счет пристроя, который занимал Тюменский общественный банк – старейшее банковское учреждение в городе (1864г.). В советское время здание стало выше на два этажа, в нем размещались службы горисполкома. Сегодня здесь размещается Тюменская государственная академия культуры, искусств и социальных технологий.
Второе здание, находящееся рядом с первым, - также двухэтажное, построено в 1909 г. по заказу екатеринбургских купцов «Товарищества Аграфены Ивановны Соколовой Наследники». В двух комнатах верхнего этажа велась торговля, а в остальных восьми размещались две квартиры. Магазин Товарищества наследников А.И. Соколовой назывался аптекарским, однако его специализация была шире. Фармацевтическое назначение этот дом сохранил до нашего времени. В 1922 году здесь вновь открылся магазин санитарии и гигиены, в 1928 г. пользователем усадьбы стал Уралмедторг, а арендаторами – центральная аптека и аптекоуправление. Сейчас нижний этаж дома по-прежнему занимает аптека.
Владимир Якушев подписал соответствующее распоряжение, сообщает пресс-служба главы региона.