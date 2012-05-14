Как оформить гараж в собственность?

На вопросы граждан ответят начальник отдела государственной регистрации прав на нежилые объекты недвижимости Управления Нина Воронина, заместитель начальника отдела Наталья Нургалиева. Особое внимание будет уделено регистрации прав в упрощенном порядке на вновь создаваемые нежилые объекты недвижимости (баня, гараж, хозяйственные постройки) в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ. Участники «прямой» линии смогут узнать об особенностях регистрации права собственности на гаражи, расположенные на индивидуальных земельных участках, и на помещения в гаражных кооперативах, сообщает пресс-центр ведомства.