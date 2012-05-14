Как оформить гараж в собственность?

О том, как зарегистрировать право собственности на гараж, баню и другие виды хозяйственных построек, расскажут на «прямой» телефонной линии Управления Росреестра.
17 мая 2012 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области состоится «прямая» телефонная линия по теме «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на некоторые объекты недвижимости нежилого назначения».
На вопросы граждан ответят начальник отдела государственной регистрации прав на нежилые объекты недвижимости Управления Нина Воронина, заместитель начальника отдела Наталья Нургалиева. Особое внимание будет уделено регистрации прав в упрощенном порядке на вновь создаваемые нежилые объекты недвижимости (баня, гараж, хозяйственные постройки) в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ. Участники «прямой» линии смогут узнать об особенностях регистрации права собственности на гаражи, расположенные на индивидуальных земельных участках, и на помещения в гаражных кооперативах, сообщает пресс-центр ведомства.
«Прямая» телефонная линия состоится 17 мая 2012 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43.