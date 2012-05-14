«Этажи» запустили франшизу

По словам директора РАН «Этажи» Ильдара Хусаинова, порядка пяти компаний риэлторского бизнеса в России имеют полноценную франшизу. «У нас нет цели продать франшизу большему числу партнеров», - отмечает директор департамента франшизы агентства Виталий Курбатов. По его мнению, важны сила и качество партнеров. У агентства есть даже список городов, куда по франшизе они заходить не хотят по ряду причин. В целом же партнеры подбираются по IQ. Оно должно быть не ниже 114.