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«Этажи» запустили франшизу

14 мая 2012, 10:51
Первое в Тюмени агентство недвижимости, которое выходит на всероссийский уровень и выше – РАН «Этажи». Сегодня они запустили франшизу и готовы поделиться именем, опытом и возможностями с риэлторскими компаниями других регионов.

Первое в Тюмени агентство недвижимости, которое выходит на всероссийский уровень и выше – РАН «Этажи». Сегодня они запустили франшизу и готовы поделиться именем, опытом и возможностями с риэлторскими компаниями других регионов.

По словам директора РАН «Этажи» Ильдара Хусаинова, порядка пяти компаний риэлторского бизнеса в России имеют полноценную франшизу. «У нас нет цели продать франшизу большему числу партнеров», - отмечает директор департамента франшизы агентства Виталий Курбатов. По его мнению, важны сила и качество партнеров. У агентства есть даже список городов, куда по франшизе они заходить не хотят по ряду причин. В целом же партнеры подбираются по IQ. Оно должно быть не ниже 114.

Цель компании выстроить сеть до 2017 года. В текущем году «Этажи» откроют офис в Москве, а также в ряде городов Тюменской области не по франшизе, а дополнительными офисами.

На сегодня уже 3 офиса «Этажи» функционирует именно по франшизе: в Нефтеюганске, Екатеринбурге и Ишиме. По словам Ильдара Хусаинова, их работа идет в соответствии с договором и вполне успешно.

Агентство недвижимости «Этажи» - одно из крупнейших в Тюмени. Для работы по франшизе разработан специальный сайт franch.etagi.com.

#Новости#Риэлтерский бизнес#Этажи#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
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