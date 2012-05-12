До 2018 года стоимость жилья в России снизится на 20%

В частности, указом правительству поручено до 2018 года обеспечить снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса. Отметим, что в Тюменской области также стимулируют строительство эконом-жилья. Его доля в прошлом году составила 36%, в этом году в планах области довести эту цифру до 40%.