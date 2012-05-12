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До 2018 года стоимость жилья в России снизится на 20%

12 мая 2012, 09:08
Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, указом правительству поручено до 2018 года обеспечить снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20% путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса. Отметим, что в Тюменской области также стимулируют строительство эконом-жилья. Его доля в прошлом году составила 36%, в этом году в планах области довести эту цифру до 40%.

А до 2020 года - предоставление доступного и комфортного жилья 60% российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия. Кроме того, правительство должно до 2018 года обеспечить увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 30%.

К этому же сроку необходимо обеспечить «снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу потребительских цен до уровня не более 2,2 процентного пункта».

К 2018 году количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов должно быть доведено до 815 тысяч в год, для граждан РФ должна быть предусмотрена возможность улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет.

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