Владимир Якушев: стройки во дворе дома быть не должно

На встрече горожан с застройщиком - ЗАО «Тюменское Бюро Информационных Технологий» 16 апреля второй пояснил, что здесь будет жилой дом переменной этажности, что у компании есть вся разрешительная документация на проведение данных работ и показал разрешение на строительство. Но жители Первомайской остались недовольны планами компании и организовались в группу граждан, которая выступает в целом против точечной застройки в городе. Инициативные граждане собирали подписи против точечного строительства и неоднократно собирались у строительного забора для обсуждения ситуации.