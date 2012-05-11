Владимир Якушев: стройки во дворе дома быть не должно

Об этом он написал в своем блоге.
«Внимательно изучил ситуацию вокруг начала строительства новой многоэтажки во дворе дома №44 по улице Первомайской. Провел ряд консультаций с экспертами, специалистами. Вывод один – дом строить там нельзя, так как будут нарушены действующие градостроительные нормы, и жильцы останутся без дворовой территории. Понимаю, что инвестор понес определённые затраты, поэтому поручил главе администрации Тюмени провести переговоры и найти оптимальное решение», - пишет губернатор.
Напомним, жильцы трех домов № 44, 44/2, 40/1 выступили против строительства очередной высотки в их дворе. Дома горожан итак окружены лишь строительными заборами, при этом дворы не имеют нормальной автостоянки и детской игровой площадки, которые должны быть по закону. Неоднократные заявления в прессе, обращения в различные инстанции делают свое дело: вопрос рассматривается на уровне губернатора.
Впервые публично заявили жители домов о ситуации 16 апреля 2012 года: 12 апреля во дворе между гимназией №1 и двумя домами по улице Первомайской началось активное строительство многоэтажного объекта. Жильцы дома № 44 определили: их дому угрожает опасность, а детям до гимназии пару лет придется добираться между строительными заборами. С таким положением дел тюменцы не согласились, они призвали на помощь горожан и обратились в разные инстанции и СМИ.
На встрече горожан с застройщиком - ЗАО «Тюменское Бюро Информационных Технологий» 16 апреля второй пояснил, что здесь будет жилой дом переменной этажности, что у компании есть вся разрешительная документация на проведение данных работ и показал разрешение на строительство. Но жители Первомайской остались недовольны планами компании и организовались в группу граждан, которая выступает в целом против точечной застройки в городе. Инициативные граждане собирали подписи против точечного строительства и неоднократно собирались у строительного забора для обсуждения ситуации.
Сегодня в своем блоге о ситуации написал губернатор области Владимир Якушев. Письмо ему, по информации инициативной группы, было направлено еще в апреле.
«Это хорошо, что власти реагируют на ситуацию, но необходимы документальные подтверждения разрешения ситуации. Мы не будем ослаблять натиск против точечной застройки в городе», - прокомментировал представитель инициативной группы Игорь.