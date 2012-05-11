nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюмень избавляется от долгостроев согласно графику

11 мая 2012, 11:20
Инвесторы, достраивающие проблемные строительные объекты в Тюменской области, отчитались о ходе работ.

О том, что работа по завершению строительства проблемных объектов ведется в соответствии с утвержденным графиком, заявил на прошедшем 10 мая заседании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приостановлением строительства многоквартирных домов, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан, заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, сообщает пресс-служба губернатора области.

В ходе очередного заседания комиссии о проделанной работе отчитались инвесторы, привлеченные к завершению строительства жилых домов. По каждому из объектов представители компаний рассказали о вариантах решения проблемы, предложенных участникам долевого строительства жилья и о «подводных камнях», возникающих в их разрешении, в том числе, и в результате разобщенности самих дольщиков.

«Проблемы, связанные с завершением долгостроев, остаются на контроле регионального правительства», - резюмировал губернатор Тюменской области Владимир Якушев и в очередной раз указал членам комиссии на неукоснительное соблюдение сроков исполнения поручений, касающихся решения проблем долгостроев.

Напомним, с начала года в области введено в эксплуатацию шесть проблемных объектов.

#Новости#Долгострои#ВК Тюмень#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25