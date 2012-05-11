Тюмень избавляется от долгостроев согласно графику

О том, что работа по завершению строительства проблемных объектов ведется в соответствии с утвержденным графиком, заявил на прошедшем 10 мая заседании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с приостановлением строительства многоквартирных домов, осуществляемого с привлечением денежных средств граждан, заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, сообщает пресс-служба губернатора области.
В ходе очередного заседания комиссии о проделанной работе отчитались инвесторы, привлеченные к завершению строительства жилых домов. По каждому из объектов представители компаний рассказали о вариантах решения проблемы, предложенных участникам долевого строительства жилья и о «подводных камнях», возникающих в их разрешении, в том числе, и в результате разобщенности самих дольщиков.
«Проблемы, связанные с завершением долгостроев, остаются на контроле регионального правительства», - резюмировал губернатор Тюменской области Владимир Якушев и в очередной раз указал членам комиссии на неукоснительное соблюдение сроков исполнения поручений, касающихся решения проблем долгостроев.