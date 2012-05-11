Тюмень избавляется от долгостроев согласно графику

В ходе очередного заседания комиссии о проделанной работе отчитались инвесторы, привлеченные к завершению строительства жилых домов. По каждому из объектов представители компаний рассказали о вариантах решения проблемы, предложенных участникам долевого строительства жилья и о «подводных камнях», возникающих в их разрешении, в том числе, и в результате разобщенности самих дольщиков.