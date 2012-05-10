В Тюмени готовятся к налогу на недвижимость

В 2011 году выполнены подготовительные работы по массовой оценке объектов недвижимости. В результате работ проведен анализ рынка недвижимости и определены факторы стоимости объектов недвижимости в 10 городских и 1244 сельских населенных пунктах области. В настоящее время на основании полученных результатов Федеральный Кадастровый Центр «Земля» приступил к определению кадастровой стоимости объектов капитального строительства, расположенных на территории Тюменской области. Для выполнения этих работ филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тюменской области сформировал и предоставил исполнителю работ Перечни объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке (более 670 тысяч объектов оценки - зданий, строений, сооружений, помещений, квартир). По государственному контракту работы должны быть завершены в августе 2012 года.