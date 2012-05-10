В Тюмени готовятся к налогу на недвижимость

С 2013 года на смену двум ранее существовавшим налогам – налогу на имущество и земельному налогу – может прийти единый налог на недвижимость, который станет основным источником пополнения местных бюджетов. В ряде регионов идет подготовка к этим изменениям. Работа продолжается и в Тюменской области.
Подготовительная работа по введению местного налога на недвижимость должна завершиться к концу 2012 года. Как прокомментировал начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки объектов недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области Игорь Головкин, со стороны тюменского Управления Росреестра цикл подготовительных работ предполагает перенос данных обо всех объектах недвижимости, расположенных на территории области, в государственный кадастр недвижимости (ГКН) и проведение их кадастровой оценки.
В 2011 - 2012 годах завершены работы по актуализации государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, земель промышленности и иного специального назначения, земель сельскохозяйственного назначения Тюменской области. В настоящее время завершаются работы по актуализации кадастровой оценки земель населенных пунктов.
В 2011 году выполнены подготовительные работы по массовой оценке объектов недвижимости. В результате работ проведен анализ рынка недвижимости и определены факторы стоимости объектов недвижимости в 10 городских и 1244 сельских населенных пунктах области. В настоящее время на основании полученных результатов Федеральный Кадастровый Центр «Земля» приступил к определению кадастровой стоимости объектов капитального строительства, расположенных на территории Тюменской области. Для выполнения этих работ филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Тюменской области сформировал и предоставил исполнителю работ Перечни объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке (более 670 тысяч объектов оценки - зданий, строений, сооружений, помещений, квартир). По государственному контракту работы должны быть завершены в августе 2012 года.
Таким образом, в настоящее время в Тюменской области имеются все предпосылки для успешного выполнения поручения Правительства Российской Федерации о переходе на единое налогообложение объектов недвижимости.
Фото с сайта mail.ru