В «Мирово Парке» ждут на пикник

«Еще в процессе проработки, концептуального планирования нашего проекта, мы учитывали ценности наших будущих жителей, их требования к условиям проживания, - отмечает директор по маркетингу и продажам клубного поселка бизнес-класса «Мирово Парк» Андрей Панасюк. Во-первых, мы детально продумали, каким образом сможем обеспечить комфорт – это и необходимые коммуникации, и обязательная инфраструктура, и профессиональная управляющая компания. Во-вторых, мы предположили, что нашим жителям будут интересны совместные мероприятия и праздники на территории «Мирово Парка», как элемент культуры загородной жизни в клубном поселке. Поэтому с момента старта проекта мы организуем клубные мероприятия. Проекту нет и года, а «Мирово Парк» уже объединяет людей интересными событиями, среди которых зимний и летний чемпионаты по гольфу, праздник Масленицы, мастер-класс по дизайну загородных владений».