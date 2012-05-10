В «Мирово Парке» ждут на пикник

Клубный поселок «Мирово Парк» вновь собирает друзей. Жителям и гостям поселка предложат жителям интересное соревнование по стрельбе из арбалета и теплые дружеские «посиделки» у костра под «живую» бардовскую песню.
Если заглянуть в историю, то культура и клубность, которые формируются сейчас в «Мирово Парке» - необходимые составляющие современной загородной жизни. Как отмечают историки, еще с древних времен люди старались держаться друг друга, формируя определенные группы, каждая из которых похожа на одну большую семью, что создавало ощущение безопасности. Принцип организации клубного поселка напоминает данные группы: люди живут на общей территории, встречаются во время прогулок, общаются, таким образом формируют единое сообщество. Это дает сегодня не столько чувство безопасности, сколько в большей степени духовную составляющую.
«Совместные праздники, которые регулярно организуют в «Мирово Парке», помогают нам знакомиться с соседями, тем самым, объединяя нас, сплачивая. Это своего рода «тимбилдинг» - построение команды», - говорит Денис, собственник владения в поселке. «Ничто так не укрепляет добрососедские отношения, как общие праздники и совместные увлечения!» - убежден другой житель «Мирово Парка» Александр. Именно так формируются добрые традиции и создается общность людей, определенная единой культурой.
«Еще в процессе проработки, концептуального планирования нашего проекта, мы учитывали ценности наших будущих жителей, их требования к условиям проживания, - отмечает директор по маркетингу и продажам клубного поселка бизнес-класса «Мирово Парк» Андрей Панасюк. Во-первых, мы детально продумали, каким образом сможем обеспечить комфорт – это и необходимые коммуникации, и обязательная инфраструктура, и профессиональная управляющая компания. Во-вторых, мы предположили, что нашим жителям будут интересны совместные мероприятия и праздники на территории «Мирово Парка», как элемент культуры загородной жизни в клубном поселке. Поэтому с момента старта проекта мы организуем клубные мероприятия. Проекту нет и года, а «Мирово Парк» уже объединяет людей интересными событиями, среди которых зимний и летний чемпионаты по гольфу, праздник Масленицы, мастер-класс по дизайну загородных владений».
«В ближайшее время, 19 мая, мы планируем провести не менее интересное мероприятие – своего рода дружеский пикник в «Мирово Парке» с соревнованием по стрельбе из арбалета, автомобильным тест-драйвом, посиделками у костра под гитару и песни бардов. Думаю, что это еще один хороший повод жителям поселка и тем, кто уже планирует покупку у нас владения, собраться вместе, пообщаться и просто хорошо провести время с приятными людьми – своими настоящими и будущими добрыми соседями», - рассказывает Андрей Панасюк.
На мероприятие приглашаются жители поселка и те, кто планирует покупку в «Мирово Парке». Вход по приглашениям, информация по тел. 55-55-72.
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