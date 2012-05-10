Купить квартиру в Тюмени можно через интернет

Появилась возможность купить квартиру в Тюмени через интернет. Не забронировать, а именно купить. Система уже опробована и, как уверяют ее создатели, совершенно безопасна.
Новый сервис «Интернет-магазин квартир» запустила 27 апреля компания «Партнер-Инвест». Как пояснил руководитель проекта Андрей Васильков, пока нет покупателей, чья сделка по покупке жилья завершилась полностью, но 4 человека из ХМАО и ЯНАО уже начали оформлять покупки именно через новый сервис.
Интернет-покупка выгодна покупателям из других регионов, а также занятым горожанам и активным пользователям сети интернет, поскольку она дает возможность сэкономить свои временные и финансовые ресурсы. «Интерес к интернет-магазину квартир подтверждается и опросом, проведенным компанией: 67% респондентов выбрали вариант «готовы воспользоваться новым сервисом уже сейчас», - добавляет Андрей Васильков.
На сайте Европейского микрорайона компании «Партнер-Инвест» покупатель сможет выбрать себе квартиру, а затем воспользоваться возможностью оформления покупки online, которая предложена вместе с традиционным оформлением сделки в офисе продаж. Все необходимые документы в сканированном виде отправляются покупателю по электронной почте, оригиналы доставляются с помощью службы DHL. Оплатить стоимость квартиры можно банковским переводом по квитанции, которую также предоставит компания.
По сути, IT-модуль представляет собой «личный кабинет» покупателя, где отражаются все операции в ходе сделки – от регистрации пользователя до сообщений о поступлении денежных средств и формировании платежных поручений на следующие платежи, если квартира приобретается в рассрочку. Система sms-сообщений дополнительно проинформирует пользователя о процессах, сопровождающих сделку. На нескольких этапах персональный менеджер свяжется с клиентом лично по телефону. «Покупатель должен быть уверен, что с другой стороны монитора есть человек, ответственный за самую важную покупку в его жизни. Покупка на сайте абсолюно безопасна, поскольку личные данные покупателя хранятся в соответствии с законом, а на платеж проводится через банк (на сайте формируется лишь квитанция)», - комментирует Андрей Васильков.
«Порядка 40% наших покупателей – жители ХМАО и ЯНАО, и для них дистанционная покупка будет хорошей возможность сэкономить свои временные и финансовые ресурсы. В целом мы рассматриваем интернет-магазин только как один из инструментов продаж, он не заменит действующие офисы компании, мы всегда открыты для личного общения с нашими клиентами», - говорит директор по маркетингу и продажам компании «Партнер-Инвест» Александр Щиголь.
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