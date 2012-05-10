Купить квартиру в Тюмени можно через интернет

По сути, IT-модуль представляет собой «личный кабинет» покупателя, где отражаются все операции в ходе сделки – от регистрации пользователя до сообщений о поступлении денежных средств и формировании платежных поручений на следующие платежи, если квартира приобретается в рассрочку. Система sms-сообщений дополнительно проинформирует пользователя о процессах, сопровождающих сделку. На нескольких этапах персональный менеджер свяжется с клиентом лично по телефону. «Покупатель должен быть уверен, что с другой стороны монитора есть человек, ответственный за самую важную покупку в его жизни. Покупка на сайте абсолюно безопасна, поскольку личные данные покупателя хранятся в соответствии с законом, а на платеж проводится через банк (на сайте формируется лишь квитанция)», - комментирует Андрей Васильков.