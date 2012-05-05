В Тюмени появились летние кафе

В центре города уже раскинулся шатер летнего кафе. Но конкурс на размещение кафе в Тюмени состоится повторно. В первом конкурсе были определены арендаторы двух площадок – в Заречном микрорайоне и в центре.
По результатам первого конкурса, летнее кафе в парке Заречном разобьет ООО «АЙС», а в центре города в районе улиц Республики и Холодильной уже поставило шатер ООО «Мир Вкуса». Такие данные привела секретарь конкурсной комиссии Ольга Виноградова.
По ее словам, чтобы конкурс состоялся, необходимо не менее двух заявителей на лот. В первом туре нужное количество заявителей были лишь на два лота. Поэтому конкурс состоится вновь 10 мая 2012 года.
Департамент потребительского рынка администрации города Тюмени напоминает, согласно схеме и предмету конкурса остались 6 лотов:
- лот 2. Ул. Зои Космодемьянской, «Сквер Комсомольский», S ≈ 100 кв. м;
- лот 4. Ул. Республики, 179, S ≈ 150 кв. м;
- лот 5. Ул. Федюнинского, «Пруд Южный», S ≈ 50 кв. м;
- лот 6. Бульвар Шаимский, S ≈ 45 кв. м;
- лот 7. Ул. Широтная (напротив домов №№ 263, 265), S ≈ 100 кв. м;
- лот 8. Ул. Ямская, «Аллея Молодоженов», S ≈ 100 кв. м.
Как отметила секретарь конкурсной комиссии, меньше всего интереса в первом конкурсе проявлялось в отношении лота 6 и 7. Тем не менее, сейчас на бульвар Шаимский уже есть заявители.
Каждый лот - место для размещения одного летнего кафе согласно схеме на земельных участках. Конкурс направлен на выявление лучшего проекта, с представителем которого и будет заключен договор на размещение летнего кафе.