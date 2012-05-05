С покупкой жилья лучше не затягивать

Постоянно растущие цены на жилье – это одна из главных причин, по которой всем участникам программы по предоставлению субсидий и займов не следует откладывать приобретение жилья, уверяют в Областном фонде развития жилищного строительства Тюменской области. На сегодня многие участники программы, получив свидетельства, не спешат реализовать свое жилищное право, отодвигая покупку жилья на самый поздний срок. В результате из-за повышения цен некоторые участники программы вынуждены приобретать жилье более низкого качества, либо искать дополнительные средства для личного целевого взноса.