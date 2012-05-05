С покупкой жилья лучше не затягивать

За первый квартал текущего года цены на недвижимость в Тюмени выросли. Самый значительный рост – на 9,4% зафиксирован на первичном рынке. Цена за квадратный метр типовой квартиры на первичном рынке к концу первого квартала сложилась на уровне 44 тысячи рублей. На вторичном рынке стоимость квадратного метра типового жилья составила 45,7 тысяч рублей, сообщает Тюменьстат.
Постоянно растущие цены на жилье – это одна из главных причин, по которой всем участникам программы по предоставлению субсидий и займов не следует откладывать приобретение жилья, уверяют в Областном фонде развития жилищного строительства Тюменской области. На сегодня многие участники программы, получив свидетельства, не спешат реализовать свое жилищное право, отодвигая покупку жилья на самый поздний срок. В результате из-за повышения цен некоторые участники программы вынуждены приобретать жилье более низкого качества, либо искать дополнительные средства для личного целевого взноса.
На данный момент свидетельства на право получения социальной выплаты или займа имеют более 130 жителей юга области. Всем им специалисты службы работы с клиентами Областного жилищного Фонда напоминают: не затягивайте покупку квартиры, делайте это по возможности быстро. Ведь тогда шанс купить то жилье, которое придется по душе, гораздо выше.