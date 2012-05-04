Земля многодетным: переходим на федеральные территории

Как обещают власти, это поручение президента РФ будет реализовываться в два этапа.
Сегодня об этом на очередном заседании президиума правительства Тюменской области рассказал заместитель губернатора Евгений Заболотный.
В настоящее время жителям региона передан 81 земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Больше всего – 20 участков – в Голышмановском районе. В числе лидеров также Юргинский (15 участков) и Ишимский (10) муниципальные районы.
Условие, которое изначально было принято как обязательное для предоставляемых многодетным семьям земельных участков - они должны быть инженерно подготовленными. Это осложняет выполнение задачи, но значительно облегчает дальнейший процесс строительства домов. Еще одна сложность – найти свободные земли.
Уже сегодня есть возможность выделить на инженерно-подготавливаемых площадках 975 свободных земельных участков, осталось их сформировать и поставить на кадастровый учет. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете. Есть также перспективные территории, на которых можно «нарезать» без малого еще 2900 участков. Здесь, в первую очередь, предстоит провести работы по планировке территорий, формированию участков и постановке их на кадастровый учет. Но даже этого недостаточно, заметил Евгений Заболотный. Чтобы обеспечить земельными участками многодетные семьи Тюмени, Тюменского района и Ишима правительство области принимает меры по привлечению в оборот федеральных земель.
В марте нынешнего года при поддержке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства удалось добиться решения о передаче из федеральной собственности региону трех земельных участков в районе с. Гусево Тюменского района. Более 35 гектаров земли смогут стать местом для возведения 268 домов для больших тюменских семей.
Работа по привлечению федеральных земель будет продолжена. Порядок работы с предназначенными под передачу участками в общих чертах определил губернатор. Первым этапом должны стать межевание и оформление участков, а также подведение к площадкам электричества. Одновременно с передачей участков семьям будет проводиться дальнейшее обустройство территорий застройки, в том числе и строительство дорог – по мнению специалистов, это самая финансовоемкая часть, на эти цели уйдет около 70% всех расходов на «инженерку». Инженерная подготовка участков выльется не в один миллиард рублей. Но не стоит забывать, что это долговременная программа, поэтому губернатор нацелил всех на планомерную работу, сообщает пресс-служба главы региона.
Губернатор поручил директору департамента имущественных отношений Тюменской области Евгению Несвату постоянно держать её участников в курсе событий. Как доложил Несват, такая работа уже ведется: инициативные группы будущих застройщиков уже даже провезли по будущим владениям, в том числе и в Гусево. Формирование и оформление участков займет около года, но директор имущественного ведомства региона обещал быть на постоянной связи с многодетными семьями.