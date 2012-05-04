Земля многодетным: переходим на федеральные территории

Уже сегодня есть возможность выделить на инженерно-подготавливаемых площадках 975 свободных земельных участков, осталось их сформировать и поставить на кадастровый учет. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете. Есть также перспективные территории, на которых можно «нарезать» без малого еще 2900 участков. Здесь, в первую очередь, предстоит провести работы по планировке территорий, формированию участков и постановке их на кадастровый учет. Но даже этого недостаточно, заметил Евгений Заболотный. Чтобы обеспечить земельными участками многодетные семьи Тюмени, Тюменского района и Ишима правительство области принимает меры по привлечению в оборот федеральных земель.