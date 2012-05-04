В Тюмени собирают подписи против точечной застройки

Тюменцы уже знакомы с ситуацией, когда во дворе их дома – там, где, по их мнению, должна быть детская площадка или зеленая зона - вдруг появляется строительный забор и быстро вырастает многоэтажный дом. Такие строительства продолжают возникать, но жильцы трех домов на Первомайской выступили против строительства во дворе. И теперь отстаивают свою точку зрения, привлекая тюменцев в целом.