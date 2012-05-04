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В Тюмени собирают подписи против точечной застройки

4 мая 2012, 09:39
Группа граждан, которые продолжают выступать против строительства жилого здания во дворе домов по улице Первомайской в Тюмени, сегодня, 4 мая, собирают подписи людей, готовых поддержать эту позицию.

Группа граждан, которые продолжают выступать против строительства жилого здания во дворе домов по улице Первомайской в Тюмени, сегодня, 4 мая, собирают подписи людей, готовых поддержать эту позицию.

Тюменцы уже знакомы с ситуацией, когда во дворе их дома – там, где, по их мнению, должна быть детская площадка или зеленая зона - вдруг появляется строительный забор и быстро вырастает многоэтажный дом. Такие строительства продолжают возникать, но жильцы трех домов на Первомайской выступили против строительства во дворе. И теперь отстаивают свою точку зрения, привлекая тюменцев в целом.

«Мы хотим вместе решить эту проблему. Инициативная группа микрорайона улиц Первомайская-Орловская-Камышинская и совет координаторов за полный запрет точечной застройки в Тюмени объявляют о сборе подписей граждан, - обращаются тюменцы в открытом письме.

За что подписываться?

1. За создание временной комплексной комиссии с участием депутатов профильных комитетов Гордумы, которая проведет независимый анализ причин продолжающей точечной застройки города, нарушающей действующие градостроительные нормы Тюмени.

2. За прекращение точечной застройки в Тюмени.

3. За детальный анализ вынесенных на публичные слушания изменений в «Правила землепользования и застройки города Тюмени» с точки зрения удобства для жителей города и соответствия уже утвержденным городским нормам. Публичные слушания по проекту изменений пройдут 14 мая 2011 года.

Сбор подписей будет происходить 4 мая с 17 до 19 часов на Цветном бульваре (под аркой).

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