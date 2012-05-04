На рынке жилья повсеместная активность

За первый квартал 2012 года, по данным Росреестра, на рынке жилой недвижимости по стране зарегистрировано почти 836 тысячи сделок, что на 21% больше, чем годом ранее. В Тюменской области зарегистрировано более 79 тысяч прав, сделок, ограничений прав, что на 3,4 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.