На рынке жилья повсеместная активность

За первый квартал 2012 года, по данным Росреестра, на рынке жилой недвижимости по стране зарегистрировано почти 836 тысячи сделок, что на 21% больше, чем годом ранее. В Тюменской области зарегистрировано более 79 тысяч прав, сделок, ограничений прав, что на 3,4 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В столице за первые три месяца года прирост составил всего 8%. Как отмечают эксперты рынка, москвичи раньше других оправились от кризиса, и теперь спрос смещается в регионы. К тому же в регионах росту спроса способствует развитие социальных программ.
Самый большой прирост в первом квартале 2012 года показали Ленинградская (рост на 53%, до 9,5 тысяч сделок), Нижегородская (48%, 22 тысяч) и Московская (40%, 39,9 тысяч) области, передает Reuters со ссылкой на данные Росреестра.
Высокие темпы роста зафиксированы в Краснодарском крае (33%, 29,5 тысяч сделок), Самарской (31%, 20,5 тысяч) и Ростовской (30%, 24,7 тысяч) областях. В Челябинской и Волгоградской областях количество сделок выросло на 9%, до 28,8 тыс. и 14,5 тысяч сделок соответственно, сообщает newsru.com со ссылкой на РБК.
Согласно социологическим опросам, подавляющее количество россиян предпочитают направлять наличные средства именно на приобретение недвижимости, а не на банковские депозиты.
Всего за прошлый год Росреестр зарегистрировал 3,642 млн сделок. Этот результат стал рекордным за последние годы: в докризисном 2007 году было заключено 2,367 млн сделок. Наименьшее количество сделок за последние годы было зарегистрировано в 2009 году из-за кризиса - 2 млн.