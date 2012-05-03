В Тюмени открылся эко-бизнес-центр

Но эко-концепция – это не только маркетинг, но и реальные, конкретные составляющие – так, во всех помещениях бизнес-центра установлена современная система вентиляции, очищающая воздух, терморегуляторы, энергосберегающее освещение, а на окнах — пленка, защищающая от ультрафиолетовых лучей. Тема экологии выдержана и в оформлении здания – фрески на природные темы на стенах холла, сочные и теплые тона зеленого, бежевого, желтого.