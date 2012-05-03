В Тюмени открылся эко-бизнес-центр

Бизнес-центр с особой эко-концепцией открылся в областном центре. Главное отличие строения – его направленность на экологию. Расположившись в самом центре города, бизнес-центр позволяет качественно работать и отдыхать.
Официальное открытие БЦ «Альянс» состоялось 27 апреля.
«Green-development» для нас не просто модное слово и очередное веяние времени, это идет изнутри, это перекликается с ценностями компании, - подчеркнула на открытии Светлана Утешева, заместитель генерального директора по коммерции группы компаний «ТИС», - «Альянс стал первым нашим объектом, где принципы экологичности, здорового образа жизни возведены в приоритет».
С эко-концептом девелопер действительно угадал – уже сейчас, на стадии открытия, 70% площадей в бизнес-центре забронированы арендаторами, среди которых нефтяные, газовые, страховые, лизинговые компании и банки.
Но эко-концепция – это не только маркетинг, но и реальные, конкретные составляющие – так, во всех помещениях бизнес-центра установлена современная система вентиляции, очищающая воздух, терморегуляторы, энергосберегающее освещение, а на окнах — пленка, защищающая от ультрафиолетовых лучей. Тема экологии выдержана и в оформлении здания – фрески на природные темы на стенах холла, сочные и теплые тона зеленого, бежевого, желтого.
Следуя принципам экологичности, ГК «ТИС» запланировала и анонсировала ряд оздоровительных мероприятий, в частности, будут регулярно устраиваться флюорографические осмотры для сотрудников компаний, «живущих» в бизнес-центре. В кафе, которое вскоре откроется на первом этаже здания, предполагается обширное здоровое и полезное меню, а в кино-конференц-зале можно будет в любое удобное время смотреть фильмы о красоте природы.