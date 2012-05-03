Стань чемпионом по строительству

Выбираете материал для строительства дома? Строить из стеновых материалов завода «Поревит» легко и красиво! Это докажут участники III Открытого чемпионата по строительству в Тюмени. Победитель получит сертификат на стеновые материалы на сумму 100 000 рублей.
19 мая в 12.00 на Цветном бульваре у Цирка развернется грандиозная стройка. Семьи, предварительно зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе, будут возводить стены из блоков «Поревит», строить фигуры из кирпича «Поревит» и получать призы.
В Тюмени данное мероприятие проводится ежегодно и уже стало приятной традицией. «Мы на соревновании первый раз опробовали материал – он оказался очень прост и удобен в использовании. До участия в конкурсе мы планировали строить дом из кирпича, но после победы и получения сертификата на блоки «Поревит», решили докупить еще блоки и построить дом больше запланированного, - говорит член семьи-победителя первого тюменского Чемпионата Юлия Миронова. - После расчета материалов семья пришла к выводу, что «Поревит» удобнее, теплее и дешевле».
В этом году участникам предложат еще больше стеновых материалов завода: НЕО-силикатный блок для наружных и внутренних стен и лицевой кирпич. И не надо бояться того, что образование или опыт не позволяют вам участвовать в конкурсе – с «Поревит» строить быстро легко и надежно! Специальное жюри будет следить за происходящим и оценивать работы. А пока участники возводят стены прямо на площади, посетителей ждет еще больше развлечения, конкурсов, подарков, и море развлечений.
К участию в Чемпионате приглашаются семейные команды из трех человек. Пять команд-участников определятся путем жеребьевки среди зарегистрированных семей. Каждый зарегистрированный получит приз.
Регистрация участников, программа мероприятия, условия участия на сайте: www.porevit.ru, по телефону 500-605 доб. 8361.
Срок регистрации с 18 апреля по 18 мая 2012г.
Фотографии I турнира
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