Стань чемпионом по строительству

В этом году участникам предложат еще больше стеновых материалов завода: НЕО-силикатный блок для наружных и внутренних стен и лицевой кирпич. И не надо бояться того, что образование или опыт не позволяют вам участвовать в конкурсе – с «Поревит» строить быстро легко и надежно! Специальное жюри будет следить за происходящим и оценивать работы. А пока участники возводят стены прямо на площади, посетителей ждет еще больше развлечения, конкурсов, подарков, и море развлечений.