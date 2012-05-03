Новый детсад в 3-ем Заречном откроют в 2013 году

Детский сад в 3-м Заречном откроется в 2013 году. Он был спроектирован и построен компанией «Партнер-Инвест» в одном из домов микрорайона. По результатам аукциона, прошедшего в марте 2012-го года, детский сад приобретен местным муниципалитетом.
«Строительство детского сада было завершено в 2010 году, - комментирует директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Александр Щиголь. Мы рады, что сегодня решены все вопросы по передаче его в муниципальную собственность, и в 3-м Заречном скоро появится еще одно дошкольное учреждение. Благодарим городские власти за конструктивное взаимодействие и помощь в решении этой социальной задачи».
Детский сад расположен в доме по адресу ул. Эрвье, 12/5 и занимает два этажа. Площадь помещения – 787 квадратных метров. «Это будет современный детский сад, рассчитанный на 90 человек, в котором будет весь необходимый функционал, - рассказывает Вера Велижанина, директор учреждения, - медпункт, кухня, прачечная, универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий».
Дошкольное учреждение рассчитано на детей разных возрастных групп. Кроме того, в детском саду планируется открыть группу кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 2 лет. (Получить информацию о приеме в новое дошкольное учреждение можно в детском саду № 160 по телефону (3452) 47-73-89).
В ближайшее время в помещении детского сада начнутся отделочные работы, и в начале 2013 года он будет готов к приему детей.
Напомним, в 3-м Заречном строится еще один муниципальный детский сад на 260 мест. Срок окончания строительства – декабрь 2013 года.