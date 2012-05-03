Новый детсад в 3-ем Заречном откроют в 2013 году

«Строительство детского сада было завершено в 2010 году, - комментирует директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Александр Щиголь. Мы рады, что сегодня решены все вопросы по передаче его в муниципальную собственность, и в 3-м Заречном скоро появится еще одно дошкольное учреждение. Благодарим городские власти за конструктивное взаимодействие и помощь в решении этой социальной задачи».