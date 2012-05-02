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Офисы Тюмени заполнены на 80%

2 мая 2012, 17:21
Сегодня заполняемость офисных центров областного центра составляет 80%. Такие данные приводит ЗАО «Ассоциация Алко».

Сегодня заполняемость офисных центров областного центра составляет 80%. Такие данные приводит ЗАО «Ассоциация Алко».

В прошлом году в Тюмени офисных центров значительно прибавилось. Значительное количество компаний переезжали в эти центры на правах арендаторов, а также принимали решения о приобретении собственного помещения.

Основная доля вакантных площадей представлена в офисных центрах, расположенных в отдаленности от деловой части города. Значительное влияние на рынок офисной недвижимости оказали высокие темпы жилой застройки спальных районов, таких как, Дом Обороны, Тюменские микрорайоны, Восточный-2, Заречные микрорайоны – на первых и вторых этажах новостроек помещения отводятся под коммерческие цели.

Косвенно на рынок коммерческой недвижимости повлияли рост ВВП, рост цен на нефть, объемы строительства в России, поэтому можно ожидать дальнейшее благополучное развитие рынка коммерческой недвижимости Тюменского региона.

За 1 квартал 2012 года было проанализировано 1 314 объектов офисной недвижимости общей площадью 308 тысяч квадратных метров и общей стоимостью 20 млрд руб.

#Новости#ВК Тюмень#Ассоциация алко#Офисы#Недвижимость#Женя#Общество
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