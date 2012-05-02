Офисы Тюмени заполнены на 80%

Сегодня заполняемость офисных центров областного центра составляет 80%. Такие данные приводит ЗАО «Ассоциация Алко».
В прошлом году в Тюмени офисных центров значительно прибавилось. Значительное количество компаний переезжали в эти центры на правах арендаторов, а также принимали решения о приобретении собственного помещения.
Основная доля вакантных площадей представлена в офисных центрах, расположенных в отдаленности от деловой части города. Значительное влияние на рынок офисной недвижимости оказали высокие темпы жилой застройки спальных районов, таких как, Дом Обороны, Тюменские микрорайоны, Восточный-2, Заречные микрорайоны – на первых и вторых этажах новостроек помещения отводятся под коммерческие цели.
Косвенно на рынок коммерческой недвижимости повлияли рост ВВП, рост цен на нефть, объемы строительства в России, поэтому можно ожидать дальнейшее благополучное развитие рынка коммерческой недвижимости Тюменского региона.
За 1 квартал 2012 года было проанализировано 1 314 объектов офисной недвижимости общей площадью 308 тысяч квадратных метров и общей стоимостью 20 млрд руб.