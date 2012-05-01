Предприятия-банкроты погашают долги

На контроле Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области на сегодня остаются 28 организаций-банкротов с долгами по зарплате. В 2011 году таковых было 91.
Из зафиксированных в 2011 году на 33 предприятиях-банкротах задолженность погашена полностью в размере более 25 млн рублей; на 15 предприятиях-банкротах задолженность погашена частично в размере более 8 млн рублей и осталось, не погашено 16 млн рублей; на 9 предприятиях задолженность не погашена в сумме более 28 млн рублей. В течение 2012 года на 8 предприятиях-банкротах задолженность погашена полностью в размере 18 179 563 рублей, на контроле остаются 28 организаций-банкротов, имеющих непогашенную задолженность по заработной плате. Такие данные были приведены на заседании Совета представителей саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, которое состоялось 20 апреля.
Динамику и перспективы погашения задолженности по выплате заработной платы на предприятиях-банкротах представили конкурсный управляющий ЗАО «Металлист-Тюмень» Виктор Элькис (долг 6 589 тыс. рублей), временный управляющий ООО «Сибирская машиностроительная компания» Вадим Лосев (долг 1 591 тыс. рублей) и конкурсный управляющий ООО ТД «Агроинтел» Николай Микушин (2 235 тыс. рублей). О ходе процедур банкротства застройщиков доложили: конкурсный управляющий ООО «Солитон – Офис» Виктор Элькис, внешний управляющий ОАО «Тюменская строительная компания» Павел Сидор и конкурсный управляющий ООО «Домостроительная компания» Людмила Коротаева.
Выступая с докладом по ситуации, сложившейся в регионе в области долевого участия и тех проблемах, которые приходится решать при введении арбитражного управления на строительных фирмах-банкротах, замначальника Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Валерий Киселев рекомендовал продолжить, а в случае необходимости усилить работу по взаимодействию с арбитражными управляющими с целью окончательного решения до конца 2012 проблем граждан, участвующих в долевом строительстве, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, сообщает пресс-центр Управления.
Вопросы по погашению задолженности по заработной плате и защите прав дольщиков по-прежнему остаются актуальными. Но реализовать поставленные задачи: решить максимально эффективно и безболезненно для населения вопросы с выплатой задолженностей по заработной плате на предприятиях-банкротах и защитить права дольщиков можно только действуя сообща.
«Насколько цивилизованно будут осуществляться процедуры банкротства, настолько будет обеспечено выполнение главной задачи - оздоровление экономики страны и выполнение социальных обязательств. Эту задачу призваны обеспечить разные государственные органы, поэтому подобные совещания, с широким представительством заинтересованных структур, способствуют конструктивному диалогу и выработке единой правоприменительной практики. Не случайно Совет представителей саморегулируемых организаций арбитражных управляющих - орган совещательный, и решения, принимаемые по итогам Совета, являются оптимальным синтезом наработанной практики и норм закона» - подвел итог заседания Совета замруководителя Управления Владимир Кораблев.