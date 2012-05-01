Предприятия-банкроты погашают долги

Из зафиксированных в 2011 году на 33 предприятиях-банкротах задолженность погашена полностью в размере более 25 млн рублей; на 15 предприятиях-банкротах задолженность погашена частично в размере более 8 млн рублей и осталось, не погашено 16 млн рублей; на 9 предприятиях задолженность не погашена в сумме более 28 млн рублей. В течение 2012 года на 8 предприятиях-банкротах задолженность погашена полностью в размере 18 179 563 рублей, на контроле остаются 28 организаций-банкротов, имеющих непогашенную задолженность по заработной плате. Такие данные были приведены на заседании Совета представителей саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, которое состоялось 20 апреля.