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В Тюмени осталось решить проблемы 12 долгостроев

27 апреля 2012, 15:06
Шесть домов областного центра выведены из статуса «долгострои». Они введены в эксплуатацию. Всего в области 46 строений, по которым есть недочеты разного плана, самые проблемные из них – 12 домов.

Шесть домов областного центра выведены из статуса «долгострои». Они введены в эксплуатацию. Всего в области 46 строений, по которым есть недочеты разного плана, самые проблемные из них – 12 домов.

С начала года на трех проблемных домах областного центра строительство возобновлено. Шесть объектов из числа тех, что были по факту построены и самовольно эксплуатировались жильцами, введены официально в строй. Это дома по адресам: улица Широтная, 112, корпус 2; улица Мельникайте – Харьковская; дом на улице Гагарина, а также три жилых дома по улице Минской. Такие данные привела сегодня пресс-секретарь Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Ольга Крюкова.

По ее информации, общее число домов, по которым есть сложности, на 26 апреля – 46. Но сложных объектов среди них 12 – это те дома, где строительство приостановлено. На других 12 объектах строительство ведется, а 22 дома – это те, которые находятся в самовольной эксплуатации. Идет процесс оформления документов. По предварительным данным к июлю вопрос этих домов должен быть закрыт.

В сторону уменьшения числа долгостроев в городе сегодня направлены все силы местных властей и органов федеральной исполнительной власти. Управление Росреестра по Тюменской области проводит мониторинг строительных организаций, которые находятся в процедуре банкротства. Вопрос взаимодействия с арбитражными управляющими рассматривался в ходе оперативного расширенного совещания Управления, посвященного подведению итогов работы за 1 квартал текущего года.

В I квартале 2012 года тюменским Управлением Росреестра проведено 2 совещания, на которых заслушаны арбитражные управляющие шести компаний-банкротов из числа застройщиков: ЗАО «СК «Промжелдортранс-Тюмень», ООО «СтройкапиталВек», ООО «Зодчие», ООО «НТЦ», ЗАО «Техно», ООО «ДСК Союз-2000». Управляющие представили планы мероприятий по удовлетворению требований прав дольщиков многоквартирных домов-долгостроев, сообщает пресс-центр ведомства.

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