В Тюмени осталось решить проблемы 12 долгостроев

С начала года на трех проблемных домах областного центра строительство возобновлено. Шесть объектов из числа тех, что были по факту построены и самовольно эксплуатировались жильцами, введены официально в строй. Это дома по адресам: улица Широтная, 112, корпус 2; улица Мельникайте – Харьковская; дом на улице Гагарина, а также три жилых дома по улице Минской. Такие данные привела сегодня пресс-секретарь Главного управления строительства и ЖКХ Тюменской области Ольга Крюкова.