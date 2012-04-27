Тюменская недвижимость: права и сделки

Специалисты Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на территории Тюменской области подсчитали, насколько больше прав, сделок и ограничений прав на объекты недвижимости было зарегистрировано. Итоги они подвели на расширенном оперативном совещании 25 апреля.
В течение I квартала 2012 года Управлением на территории Тюменской области зарегистрировано более 79 тысяч прав, сделок, ограничений прав, что на 3,4 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На земельные участки зарегистрировано прав, сделок, ограничений прав на 2,9 % больше, чем в прошлом году (более 34 тысяч), на нежилые объекты недвижимости – на 4,1% (более 6 тысяч), на жилые объекты недвижимости – на 0,7 % (более 37 тысяч). Зарегистрировано договоров ипотеки более 8 тысяч, договоров участия в долевом строительстве более 2,5 тысяч, сообщает пресс-центр ведомства.
За этот же период в рамках земельного контроля проведено 432 проверки, 201 из которых является плановой. Проверено 499 земельных участков. Количество проведённых проверок выше показателя прошлого года на 38 %. В ходе проведения контрольных мероприятий составлено 158 протоколов об административном правонарушении. Наложены административные штрафы на сумму 299,5 тысяч рублей.
Фото с сайта inage.ru