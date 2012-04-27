Тюменская недвижимость: права и сделки

На земельные участки зарегистрировано прав, сделок, ограничений прав на 2,9 % больше, чем в прошлом году (более 34 тысяч), на нежилые объекты недвижимости – на 4,1% (более 6 тысяч), на жилые объекты недвижимости – на 0,7 % (более 37 тысяч). Зарегистрировано договоров ипотеки более 8 тысяч, договоров участия в долевом строительстве более 2,5 тысяч, сообщает пресс-центр ведомства.