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Горожане намерены пресечь строительство во дворе

27 апреля 2012, 09:34
Жители района улиц Первомайской, Крупской и гимназии № 1 снова организовывают сход граждан. Они планируют обсудить ряд документов, а также пресечь работы на стройплощадке.

По информации граждан, работы по благоустройству строительной площадки практически закончены. Но горожане пока не могут обратиться в суд с иском при отсутствии ключевых документов по строительству. Инициативной группой уже получена копия разрешения на строительство, но этого недостаточно. Жители обеспокоены.

28 апреля в 16 часов у въезда на строительную площадку возле гимназии №1 горожане организовывают очередной сход граждан. Где планируют обсудить вопросы ускоренного предоставления копий Генплана и заключений государственных экспертиз, доступ к проектным материалам. А также вопрос прекращения работ и вывод всей техники с площадки на период до вступления решения суда в законную силу.

Продолжается сбор подписей за создание временной комплексной комиссии с участием депутатов профильных комитетов гордумы, которая проведет независимый анализ причин продолжающей точечной застройки города, нарушающей действующие градостроительные нормы Тюмени.

«Представители инициативной группы в любой момент готовы встретиться с представителями администрации города для обсуждения данного вопроса. Мы выступаем за переговоры и цивилизованное решение вопроса, но, учитывая печальный опыт других случаев точечной застройки в Тюмени, мы не позволим явочным порядком продолжать стройку», - заявляют горожане.

Напомним, первый сход граждан состоялся 16 апреля. На встрече присутствовали представители компании-застройщика ЗАО «Тюменское Бюро Информационных Технологий» и жители расположенных рядом со стройплощадкой многоэтажек. Эти жители против строительства очередной многоэтажки в их дворе, они предполагали увидеть там детскую площадку, но застройщик уверен в своих правах – у него есть разрешение на строительство. К решению вопроса горожане так и не пришли.

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