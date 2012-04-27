Горожане намерены пресечь строительство во дворе

По информации граждан, работы по благоустройству строительной площадки практически закончены. Но горожане пока не могут обратиться в суд с иском при отсутствии ключевых документов по строительству. Инициативной группой уже получена копия разрешения на строительство, но этого недостаточно. Жители обеспокоены.
28 апреля в 16 часов у въезда на строительную площадку возле гимназии №1 горожане организовывают очередной сход граждан. Где планируют обсудить вопросы ускоренного предоставления копий Генплана и заключений государственных экспертиз, доступ к проектным материалам. А также вопрос прекращения работ и вывод всей техники с площадки на период до вступления решения суда в законную силу.
Продолжается сбор подписей за создание временной комплексной комиссии с участием депутатов профильных комитетов гордумы, которая проведет независимый анализ причин продолжающей точечной застройки города, нарушающей действующие градостроительные нормы Тюмени.
«Представители инициативной группы в любой момент готовы встретиться с представителями администрации города для обсуждения данного вопроса. Мы выступаем за переговоры и цивилизованное решение вопроса, но, учитывая печальный опыт других случаев точечной застройки в Тюмени, мы не позволим явочным порядком продолжать стройку», - заявляют горожане.
Напомним, первый сход граждан состоялся 16 апреля. На встрече присутствовали представители компании-застройщика ЗАО «Тюменское Бюро Информационных Технологий» и жители расположенных рядом со стройплощадкой многоэтажек. Эти жители против строительства очередной многоэтажки в их дворе, они предполагали увидеть там детскую площадку, но застройщик уверен в своих правах – у него есть разрешение на строительство. К решению вопроса горожане так и не пришли.