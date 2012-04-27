Горожане намерены пресечь строительство во дворе

Напомним, первый сход граждан состоялся 16 апреля. На встрече присутствовали представители компании-застройщика ЗАО «Тюменское Бюро Информационных Технологий» и жители расположенных рядом со стройплощадкой многоэтажек. Эти жители против строительства очередной многоэтажки в их дворе, они предполагали увидеть там детскую площадку, но застройщик уверен в своих правах – у него есть разрешение на строительство. К решению вопроса горожане так и не пришли.