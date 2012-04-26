Проект, в который можно влюбиться

Риэлторам Тюмени презентовали проект «Новый Мыс». Как оказалось, продукт довольно интересен риэлторскому сообществу, поскольку в зале Дворца искусств «Пионер» собрался полный зал.
Подобный аншлаг вполне объясним – и сам проект очень привлекателен, и с компанией-застройщиком «Меридиан Констракшн» связано в Тюмени много хороших и комфортных проектов. Да и сам формат презентации оказался оригинальным и эмоционально заряжающим, сообщают в АСО PRимер.
Презентация началась с мини-тренинга известного бизнес-тренера Владимира Димитриадиса, приехавшего в наш город по приглашению компании «Меридиан Констракшн»: «Как сделать это?». Объясняя, как правильно оказать риэлторскую услугу, чтобы потенциальный покупатель стал реальным. Максимально конкретно, опираясь исключительно на жизненные примеры, тренер сумел за короткое время ответить на множество вопросов и «зарядить» зал эмоциями, а также дать советы, как успешно работать и получать от своей работы удовольствие.
Об основных принципах работы «Меридиан Констракшн» рассказал первый заместитель директора компании Сергей Гусев. «Основные принципы нашей работы – качество, порядок, клиентоориентированность и лояльность к партнерам. Объекты сдаем точно в срок, и с каждым годом увеличиваем и количество предложений, и ассортимент квартир. Объекты, которые мы строим, ориентированы на существующие потребности покупателя».
Яркий пример словам Сергея Станиславовича - проект жилого квартала «Новый Мыс». Проект включает в себя пять одноподъездных «свечек», четыре из которых в 16 этажей и одна в 12. Из трех гектаров общей площади квартала более одного будет отдано под озеленение и благоустройство. По площади квартиры однокомнатные - 27-33 квадратных метров, «двушки» - 52 «квадрата», трехкомнатные – от 70 квадратных метров. Всего в домах 798 квартир общей площадью около 28 000 кв.м. О проекте рассказывали много интересного, важного – того, что важно покупателю и жителю квартала «Новый Мыс»: о планах застройки и о способах приобретения жилья.
«Такая презентация не забудется, и то, что нам рассказали и показали, гораздо проще теперь донести до клиента. Мероприятие показывает уровень компании, говорит о стабильности их финансового положения, о партнерском отношении к нам: мы видим, что компании важно полно и ярко донести до риэлторов информацию. Вообще, со стороны «Меридиан Констракшн» в работе мы ощущаем понимание и заботу. Всегда помогают решать вопросы клиентов. А здесь я услышал для себя конкретные полезные наработки, которые пригодятся – например, «вопрос-ответ»: возражения покупателей, и как на них реагировать», - отозвался риэлтор РАН «Этажи» Алексей Алферов.
«Презентация очень качественная: обзорно, детально, понятно. Мы увидели и узнали все технические характеристики, чтобы клиентам было что рассказать и предлагать. Например, понятно, что если клиент хочет жить в спокойном районе, ему не нужна суета, хочет тишины и чистого воздуха – для него это идеальный вариант», - поддержал коллегу риэлтор агентства «Адвекс» Павел Новицкий.
По информации АСО PRимер