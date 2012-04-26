Проект, в который можно влюбиться

«Такая презентация не забудется, и то, что нам рассказали и показали, гораздо проще теперь донести до клиента. Мероприятие показывает уровень компании, говорит о стабильности их финансового положения, о партнерском отношении к нам: мы видим, что компании важно полно и ярко донести до риэлторов информацию. Вообще, со стороны «Меридиан Констракшн» в работе мы ощущаем понимание и заботу. Всегда помогают решать вопросы клиентов. А здесь я услышал для себя конкретные полезные наработки, которые пригодятся – например, «вопрос-ответ»: возражения покупателей, и как на них реагировать», - отозвался риэлтор РАН «Этажи» Алексей Алферов.